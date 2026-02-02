Про борг США змовчав: Трамп заявив, що кількома дзвінками змусить країни віддати гроші ООН

Американський президент Дональд Трамп заявив, що здатен легко розв’язати фінансові проблеми ООН, змусивши інші країни платити внески. Водночас він не розповів, чи мають намір США погасити власні борги перед організацією.

Відповідну інформацію американський президент повідомив у телефонному інтерв’ю Politico.

Що сказав Трамп про борги перед ООН?

Президент США повідомив журналістам, що не знав про заборгованість США перед ООН, але додав, що може "дуже легко розв'язати проблему" й домогтися сплати внесків іншими країнами у разі звернення організації.

Якби вони прийшли до Трампа й сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само як я змусив НАТО платити. Усе, що мені потрібно зробити – це зателефонувати цим країнам… Вони надіслали б чеки протягом хвилин,

– сказав він.

Незадовго до цього високопосадовці ООН попередили про можливе скорочення операцій організації та закриття штаб-квартири у Нью-Йорку у разі закінчення коштів. Утім, Дональд Трамп заперечує такий розвиток подій.

"Я не думаю, що це доречно. ООН не залишить Нью-Йорк і не залишить Сполучені Штати, тому що ООН має величезний потенціал... Коли мене вже не буде, щоб залагоджувати війни, це зможе робити ООН", – сказав він.

Згідно з оприлюдненою інформацією, загалом Сполучені Штати заборгували перед Організацією Об'єднаних Націй суму у понад 4,5 мільярда доларів у різних бюджетних категоріях станом на кінець 2025 року.

