Соответствующую информацию американский президент сообщил в телефонном интервью Politico.
Что сказал Трамп о долгах перед ООН?
Президент США сообщил журналистам, что не знал о задолженности США перед ООН, но добавил, что может "очень легко решить проблему" и добиться уплаты взносов другими странами в случае обращения организации.
Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же как я заставил НАТО платить. Все, что мне нужно сделать – это позвонить этим странам... Они прислали бы чеки в течение минут,
– сказал он.
Незадолго до этого чиновники ООН предупредили о возможном сокращении операций организации и закрытии штаб-квартиры в Нью-Йорке в случае окончания средств. Впрочем, Дональд Трамп отрицает такое развитие событий.
"Я не думаю, что это уместно. ООН не оставит Нью-Йорк и не оставит Соединенные Штаты, потому что ООН имеет огромный потенциал... Когда меня уже не будет, чтобы улаживать войны, это сможет делать ООН", – сказал он.
Согласно обнародованной информации, целом Соединенные Штаты задолжали перед Организацией Объединенных Наций сумму в более 4,5 миллиарда долларов в различных бюджетных категориях по состоянию на конец 2025 года.
Что он говорил об ООН раньше?
Напомним, еще в конце 2025 года Дональд Трамп призвал ООН быть более активной в достижении мира в Украине, критикуя ее за недостаточную вовлеченность, и отметил успехи Соединенных Штатов в урегулировании.
Интересно, что до этого администрация Трампа неожиданно выступила за изъятие из резолюции ООН тезисов в поддержку территориальной целостности Украины, чем поставила под сомнение традиционный дипломатический документ.
Позже Дональд Трамп создал Совет мира, новый орган для решения международных конфликтов, намекая на смещение роли ООН, которую регулярно критиковал. Требует членского взноса от стран, которых привлекут.