Соответствующую информацию американский президент сообщил в телефонном интервью Politico.

Что сказал Трамп о долгах перед ООН?

Президент США сообщил журналистам, что не знал о задолженности США перед ООН, но добавил, что может "очень легко решить проблему" и добиться уплаты взносов другими странами в случае обращения организации.

Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же как я заставил НАТО платить. Все, что мне нужно сделать – это позвонить этим странам... Они прислали бы чеки в течение минут,

– сказал он.

Незадолго до этого чиновники ООН предупредили о возможном сокращении операций организации и закрытии штаб-квартиры в Нью-Йорке в случае окончания средств. Впрочем, Дональд Трамп отрицает такое развитие событий.

"Я не думаю, что это уместно. ООН не оставит Нью-Йорк и не оставит Соединенные Штаты, потому что ООН имеет огромный потенциал... Когда меня уже не будет, чтобы улаживать войны, это сможет делать ООН", – сказал он.

Согласно обнародованной информации, целом Соединенные Штаты задолжали перед Организацией Объединенных Наций сумму в более 4,5 миллиарда долларов в различных бюджетных категориях по состоянию на конец 2025 года.

Что он говорил об ООН раньше?