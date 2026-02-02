Відповідну інформацію американський президент повідомив у телефонному інтерв’ю Politico.

Що сказав Трамп про борги перед ООН?

Президент США повідомив журналістам, що не знав про заборгованість США перед ООН, але додав, що може "дуже легко розв'язати проблему" й домогтися сплати внесків іншими країнами у разі звернення організації.

Якби вони прийшли до Трампа й сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само як я змусив НАТО платити. Усе, що мені потрібно зробити – це зателефонувати цим країнам… Вони надіслали б чеки протягом хвилин,

– сказав він.

Незадовго до цього високопосадовці ООН попередили про можливе скорочення операцій організації та закриття штаб-квартири у Нью-Йорку у разі закінчення коштів. Утім, Дональд Трамп заперечує такий розвиток подій.

"Я не думаю, що це доречно. ООН не залишить Нью-Йорк і не залишить Сполучені Штати, тому що ООН має величезний потенціал... Коли мене вже не буде, щоб залагоджувати війни, це зможе робити ООН", – сказав він.

Згідно з оприлюдненою інформацією, загалом Сполучені Штати заборгували перед Організацією Об'єднаних Націй суму у понад 4,5 мільярда доларів у різних бюджетних категоріях станом на кінець 2025 року.

Що він казав про ООН раніше?