Путін спить і бачить це, – Борис Джонсон сказав, без чого Україні складно здолати Росію

Сьогодні проходить щорічний форум Ялтинська Європейська Стратегія (YES). На ньому обговорюють не так спільні зусилля для подолання Росії, як те, як Україні більше покладатись на себе – свої інновації та зброю. В рамках форуму виступив і Борис Джонсон, друг нашої країни та колишній прем'єр–міністр Великої Британії.

Про це 24 Каналу повідомила ведуча Наталія Луценко із заходу, організованого Фондом Віктора Пінчука, зазначивши, що тривалі переговори та відсутність достатньої підтримки зіграли злий жарт з Україною. Однак є й дещо інше, без чого перемогти буде складно.

Без чого Україні складно здолати Росію?

На YES Джонсон виступив з промовою, в якій підкреслив, що він не вірить у мирні переговори, адже деякі з мирних планів виглядають як набір абстрактних міркувань. Ба більше, за його словами, з боку Кремля немає жодних ознак готовності до конструктивного діалогу, адже команда диктатора переконує його в перемозі Росії.

Він також згадав про часто безглузді заяви президента США Дональда Трампа.

Однак як би вас (українців, – 24 Канал) не "накривало", переконайте бути Вашингтон на вашому боці. Бо Путін спить і бачить, щоб Захід був роз'єднаний, щоб всі пересварились і він цим скористався,

– наголосив він.

Цікаво! Водночас керівник напряму досліджень у сфері міжнародної політики, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Володимир Єльченко вважає, що перемоги Росію можна лише шляхом зміцнення ЗСУ та посиленням санкцій проти країни-агресорки.

Джонсон також розкритикував союзників України, зауваживши, що вони використовують лише десяту частину тиску, який необхідно чинити на Путіна, а також не мають єдності. Він додав, що якщо світ буде просити українців поступитись Росії, зокрема територіями, це буде справжнім приниженням.

