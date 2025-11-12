Україна повільно втрачає Покровськ: у The Telegraph сказали, чим загрожує окупація міста

Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому російські військові під прикриттям туману в'їжджають нібито в Покровськ на мотоциклах та автомобілях. Ці кадри посилили побоювання, що важливий транспортний і залізничний вузол на південному сході України перебуває на межі падіння.

Стратегічне місто в облозі вже понад рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Примхи природи допомагають росіянам просуватися вглиб Покровська, – BBC

Чим загрожує втрата Покровська?

За даними видання, майже третина всіх боїв уздовж 1000-кілометрової лінії фронту зараз припадає саме на Покровськ. Вони точаться будинок за будинком серед почорнілих руїн радянських багатоповерхівок, де залишилося лише кілька сотень мешканців із довоєнних 60 тисяч.

Військові нещодавно повідомляли, що в Покровську перебувають близько 300 російських солдатів. Зараз Москва посилює спроби прорвати оборону міста, користуючись щільним туманом.

Їхня мета залишається незмінною – дійти до північних околиць Покровська, а потім спробувати оточити агломерацію,

– заявили в 7-му корпусі Десантно-Штурмових військ України.

Якщо Покровськ впаде, це стане найбільшим досягненням Росії в Україні за більш ніж два роки й дасть змогу просунутися на північ і захід, загрожуючи "поясу фортець" – опорним містам української оборони в Донбасі.

Падіння міста також стане ударом по моральному духу українців і посилить риторику російського диктатора Володимира Путіна, який прагне переконати Дональда Трампа, що Росія наступає, а допомога Києву – марна.

Як і в Бахмуті, Росія кидає нескінченні хвилі піхоти, домагаючись незначних і дорогих успіхів – іноді лише за укріплений бункер або лісопосадку. Тільки в жовтні російські втрати склали рекордні 25 тисяч убитих і поранених. З настанням зими просування стає ще важчим – без листя, яке могло б укривати війська від дронів.

За словами військових, російських солдатів у місті вже більше, ніж українських. Протягом тижнів Росія посилає невеликі групи диверсантів по дві – три людини, щоб вони просочувалися через рідкісні українські лінії оборони. Потрапивши в місто, вони або сіють хаос, або закріплюються, чекаючи підкріплень та поступово нарощуючи чисельність.

Український військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що Україна повільно, але втрачає Покровськ. Оточення поки що не завершено, але шляхи постачання майже перерізані. Вузьке "пляшкове горлечко" становить близько 5 кілометрів.

Повідомляється, що все частіше лунають заклики вивести українські війська з міста. Раніше українські генерали піддавалися критиці за те, що занадто довго утримували позиції, піддаючи бійців ризику.

Ступак вважає, що настав час почати організований відхід із південних рубежів оборони, щоб уникнути безглуздих втрат і можливої важкої тактичної поразки. Він також наголошує на важливості того, щоб бойові рішення ухвалювали військові, а не політики.

За даними видання, якщо Україна залишить Покровськ, їй доведеться залишити й Мирноград, що стане новим ударом по лінії оборони на цій ділянці фронту.

Яка ситуація в Покровську: коротко про головне