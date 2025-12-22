Хочуть обманути Захід: Sky News розкрило мотиви дій окупантів на Сумщині

Росія здійснює обмежені транскордонні атаки на раніше спокійній північній лінії фронту в Сумській та Харківській областях. Таким чином Кремль намагається обманути Захід про ситуацію на полі бою.

Кремль не готує повномасштабний наступ. Про це передає 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Накопичили близько 2000 БпЛА та це без резервів: коли Росія може завдати удару по Україні

Що відомо про дії росіян?

Під обстріл потрапили село Грабовське на Сумщині та ще одне невелике прикордонне село на Харківщині. Це ділянки фронту, які раніше не були активними.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють ці дії як частину нової кампанії когнітивної війни, спрямованої на формування враження, що лінія фронту в Україні нібито руйнується.

При цьому вони наголошують, що немає доказів підготовки Росією масштабного наступу через міжнародний кордон на півночі України.

Ці обмежені транскордонні атаки Кремль, ймовірно, намагається представити як широкий наступ, щоб посилити хибний наратив про швидкий колапс українських фронтових ліній,

– зазначають аналітики.

Вони також додають, що лінія фронту залишається стабільною, а перемога Росії не є неминучою.

Що відомо про ситуацію біля села Грабовського?