Посол США в Україні пішла у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа, – FT

Посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку через політичні розбіжності з адміністрацією Дональда Трампа. На дипломатку чинився тиск через зміну підходу Білого дому до України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Чому Брінк могла піти у відставку

За інформацією видання, на Брінк чинився значний тиск з боку високопосадовців в адміністрації Трампа, які сумнівалися в її готовності підтримувати нову стратегію Білого дому щодо України. У матеріалі зауважили, що політика Трампа суттєво відрізняється від курсу попередньої адміністрації Байдена, яка надавала Києву мільярди доларів військової та фінансової допомоги і впроваджували санкції проти Росії.

Посол Брінк йде у відставку. Вона була послом там протягом трьох років – це тривалий час у зоні бойових дій,

– заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Українські офіційні особи вважали, що посол Брінк була надто критичною до них, особливо щодо антикорупційних зусиль країни.

Зокрема чиновники вказали на значні зміни в її повідомленнях за останній час, як, на їхню думку, стали ближчими до позиції Трампа і дедалі критичнішими щодо України.

Аналіз дописів Брінк у соціальній мережі X, проведений виданням, встановив, що її риторика суттєво змінилася після інавгурації Трампа 20 січня.

Якщо за 75 днів до цього вона 53 рази публічно критикувала Росію та війну проти України, то за аналогічний період після зміни адміністрації у Вашингтоні опублікувала лише п’ять дописів, у яких згадувала Росію, жодного разу не поклавши на неї відповідальність за військові дії.