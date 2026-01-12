Україна може отримати нову балістику від Британії: коли це станеться та які пріоритетні цілі

Британські видання передають, що Лондон готовий передати Києву балістичні ракети. Вони летять на 500 кілометрів і мають бойову частину 200 кілограмів.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що Україна вже давно повинна мати свою балістику. Без неї не пробити російську ППО.

Коли Велика Британія може передати Україні ракети?

Світан розповів, що пробити російську ППО можуть або балістичні ракети, або одночасний запуск тисячі дронів. Російська ППО досить серйозна. Радянська ППО відбудовувалась саме для нейтралізації загроз на крилі.

Тобто, й безпілотники, й, до речі, крилаті ракети, дуже добре збиваються. Звісно, балістику збивати важче, й саме на балістичній програмі ми мали зосередити свою увагу. У британців підхід простіший. Якщо Україні потрібні ракети, то питань немає,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Він продовжив, що британці з 1 січня оголосили про програму постачання балістичних ракет дальністю 500 кілометрів із бойовою частиною 200 кілограмів Україні. Таку ракету з нуля можна зробити за 1,5 роки. Аби розпочати конструювання та передсерійні випробування ракет достатньо 100 мільйонів доларів. Така ракета вважається середньої дальності, й з нуля таку ракету Україна може отримати тільки у 2027 році.

Які пріоретні цілі для балістичних ракет?

За словами льотчика-інструктора, якщо вже є напрацювання, й ракета будується не з нуля, то перші зразки можна отримати за півроку та почати передсерійні випробування по Москві. Цілями є центри прийняття рішення, наприклад, Кремль.

"Далі ж уже куди влучить і зі зворотним зв'язком визначати точність і доточувати цю ракету. Так швидше за все й буде. Завтра британські ракети ми ще не побачимо. Британці поки тільки програму запустили. Утім вони здатні виробляти все дуже швидко", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що британці вигадали, як встановлювати ракети R-73 на пускові установки контейнерного типу. Уже кілька штук вони нам передали, й ті виконують бойові завдання. Британці зможуть дуже швидко запустити й процес виробництва балістичних ракет.

