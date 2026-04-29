Для нього це щось надзвичайне, – експерт про вплив на Трампа резонансної промови короля Чарльза

Король Великої Британії Чарльз III здійснив візит до США. Він виступив у Конгресі, де заявив, що для захисту України потрібна "непохитна рішучість". Дональд Трамп дуже поважає британського короля.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький озвучив 24 Каналу думку, що є питання, кого Трамп поважає більше: Чарльза III чи все-таки Володимира Путіна. Адже він частіше спілкується з російським диктатором.

Як заява Чарльза III вплине на Трампа?

Андрій Городницький зазначив, що світові політики неодноразово закликали США більше допомагати Україні, бути партнерами Європи і так далі. Можливо, не настільки публічно, не у Конгресі, але такі заяви лунали постійно. Однак Трамп набагато більше поважає Чарльза III. Це підтверджують різні заяви американського лідера.

Трамп дуже стереотипно мислить про величезну кількість світових подій. Зокрема, про Букінгемський палац. Було видно, що він ставиться до короля зовсім по-іншому. Для нього це щось надзвичайне. У цьому випадку, можливо, це буде трішки більш переконливим, ніж інші слова інших персоналій,

– сказав політичний експерт.

З іншого боку, Трамп значно частіше має спілкування з Путіним. Тому постає питання, чи важливіша для нього комунікація з королем Великої Британії ніж з Кремлем.

Зверніть увагу! Видання Politico вважає, що король Чарльз кинув "завуальований виклик" Трампу. У промові він згадав Україну та застосування 5 статті НАТО після теракту 11 вересня 2001 року. Зазначається, що зазвичай британські монархи передають свої політичні послання у зашифрованій формі. На думку журналістів, така відповідь є "ретельно спрямованою відсіччю" Дональду Трампу та його союзникам у Конгресі. А згадка про Україну є прямим зверненням із закликом до американського президента та республіканців зберегти підтримку України з боку США.

Що сказав Чарльз III у Конгресі США?

У понеділок, 27 квітня, король Чарльз III та королева Камілла прибули до США. Варто зазначити, що це перший візит монарха з 2007 року.

Під час візиту до США король Великої Британії Чарльз III виступив у Конгресі США. Він підкреслив важливість рішучої підтримки України для досягнення справедливого і тривалого миру.

Щодо війни в Україні він також згадав події 11 вересня 2001 року, коли НАТО вперше і єдиний раз застосувало статтю 5 про колективну оборону. На думку короля, зараз світ потребує такої ж єдності.

Крім того, Чарльз III наголосив на зміцненні обороноздатності. Він зауважив, настільки унікальним є партнерство між Великою Британією та США.

Цікаво, що Трамп заявив, що його мати була закохана в Чарльза ІІІ. Крім того, він сам мріяв жити у Букінгемському палаці. Він додав, що планує обговорити це з королем.