Politico, посилаючись на виступ монарха, називає це "завуальованим викликом" американському президенту Дональду Трампу, який останнім часом неодноразово критикував Альянс у відсутності підтримки.

Дивіться також Заклик до підтримки України та порівняння з 11 вересня: про що Чарльз III говорив у Конгресі США

Як оцінюють виступ короля?

За даними видання, зазвичай британські монархи передають свої політичні послання у зашифрованій формі. Тому згадку короля про теракт 11 вересня 2001 року під час його нещодавнього виступу також варто прояснити.

Відразу після подій 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5… ми разом відгукнулися на цей заклик, як це роблять наші народи вже понад століття, пліч-о-пліч,

– заявив він.

На думку Politico, така відповідь є "ретельно спрямованою відсіччю" Дональду Трампу та його союзникам у Конгресі, оскільки НАТО справді підтримувало США у скрутний час, попри суперечливі заяви президента країни.

Журналісти констатують, що також британський король планує відвідати меморіальний комплекс теракту 11 вересня у Нью-Йорку, тому трагедії, які сталися там майже 25 років тому, наразі є надзвичайно актуальними.

Згідно з оприлюдненою інформацією, король пішов ще далі, пов'язавши цей основоположний момент 2001 року з необхідністю зберегти єдність Заходу у підтримці України, поки триває війна, яку розпочала і веде Росія.

"Сьогодні потрібна така ж непохитна рішучість для захисту України та її найсміливішого народу – щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир", – наголосив монарх під час виступу на спільному засіданні.

Зауважують, що король Чарльз дотримується зовсім протилежної позиції, ніж Дональд Трамп, який безперервно критикує Україну та її президента Володимира Зеленського, з яким монарх неодноразово зустрічався.

Довідково. Президент України та король Чарльз офіційно зустрічалися щонайменше 6 разів для приватних переговорів – у 2023, 2024, 2025, 2026 роках, що свідчить високий рівень підтримки з боку Великої Британії.

Вважають, що така заява британського короля є прямим зверненням із закликом до американського президента та республіканців, щоб зберегти підтримку України з боку США проти російського вторгнення.

Що відомо про візит короля до США?

Днями король Чарльз III та королева Камілла уперше з 2007 року прибули до США, їх зустріли президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп. Цей приурочений до 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Nеw York Post повідомляло, що лідери, зокрема, обговорювали тему безпеки та міжнародної політики. Американський президент, імовірно, розповідав королю про Володимира Путіна та про те, що той "хоче війни".

До слова, під час вітальної промови Дональд Трамп також розповів, що його мати нібито була закохана у короля Чарльза ІІІ і захоплювалась британською королівською родиною, поки він сам хотів жити у Букінгемському палаці.