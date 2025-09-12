Трамп послабив санкції проти Білорусі – зокрема, національна авіакомпанія "Белавія" тепер може закуповувати запчастини. Ймовірно, цією ситуацією скористається Путін.

Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що, ймовірно, Дональд Трамп так прагне віддалити Олександра Лукашенка від Росії. Втім, цей сценарій навряд чи спрацює так само, як і з Китаєм.

Дивіться також Навчання "Захід-2025" включають імітацію ядерної війни, – Bild

Як Путін може скористатися ситуацією?

Він додав, що позитивним моментом у цій історії є звільнення політв’язнів, однак ціна цього рішення однозначно завелика.

Ми розуміємо, що Білорусь – не суверенна держава, і велика частина отриманих ресурсів піде до Росії. Фактично, Сполучені Штати створили можливість обходу санкцій. І це на тлі того, що вони вимагають посилити санкції від європейських партнерів,

– сказав Олег Лісний.

Він додав, що в той час як Трамп пом’якшує санкції проти Білорусі, прогресивні сенатори звертаються до нього з вимогою визнати Білорусь і Росію спонсорами тероризму, якщо не буде повернено 15 000 викрадених дітей.

"Як це укладається в один день – незрозуміло. Ми свідки нерішучості або небажання діяти з боку Трампа, що руйнує міжнародне право. Це руйнує не лише довіру до нього, але й єдність цивілізованого світу на тлі зростаючого нахабства країн-агресорів", – сказав Лісний.

Важливо! Польща відправила 40 тисяч військових до кордону з Білоруссю. Таке рішення пов’язане з недавньою атакою Росії десятками дронів, а також із початком військових навчань "Захід-2025" у Білорусі. Раніше Путін заявляв про намір розмістити там "Орешнік".

Він додав, що дії президента США демонструють: НАТО не лише стримує Путіна, а й дає чіткий сигнал Китаю, Північній Кореї та іншим лідерам на кшталт нього.

Що відомо про санкції проти Білорусі?