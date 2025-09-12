Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что, вероятно, Дональд Трамп так стремится отдалить Александра Лукашенко от России. Впрочем, этот сценарий вряд ли сработает так же, как и с Китаем.

Как Путин может воспользоваться ситуацией?

Он добавил, что положительным моментом в этой истории является освобождение политзаключенных, однако цена этого решения однозначно слишком велика.

Мы понимаем, что Беларусь – не суверенное государство, и большая часть полученных ресурсов пойдет в Россию. Фактически, Соединенные Штаты создали возможность обхода санкций. И это на фоне того, что они требуют усилить санкции от европейских партнеров,

– сказал Олег Лесной.

Он добавил, что в то время как Трамп смягчает санкции против Беларуси, прогрессивные сенаторы обращаются к нему с требованием признать Беларусь и Россию спонсорами терроризма, если не будет возвращено 15 000 похищенных детей.

"Как это укладывается в один день – непонятно. Мы свидетели нерешительности или нежелания действовать со стороны Трампа, что разрушает международное право. Это разрушает не только доверие к нему, но и единство цивилизованного мира на фоне растущей наглости стран-агрессоров", – сказал Лесной.

Важно! Польша отправила 40 тысяч военных к границе с Беларусью. Такое решение связано с недавней атакой России десятками дронов, а также с началом военных учений "Запад-2025" в Беларуси. Ранее Путин заявлял о намерении разместить там "Орешник".

Он добавил, что действия президента США демонстрируют: НАТО не только сдерживает Путина, но и дает четкий сигнал Китаю, Северной Корее и другим лидерам вроде него.

Что известно о санкциях против Беларуси?