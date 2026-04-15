Мадяр застав Орбана у власній резиденції: чим займався чинний прем'єр-міністр

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини записав відео поряд з резиденцією чинного прем'єра. Орбан не бачив, що його знімають.

Майбутній прем'єр-міністр поділився записом, на який потрапив його попередник, у власних соцмережах.

Чим займався Орбан?

Петер Мадяр виклав у соцмережі допис із відео, на якому Віктор Орбан прогулюється по терасі та щось читає.

Життя – найвеличніший режисер. Поки президент республіки хизувався своїм кабінетом, з якого він незабаром піде, я помітив на наступному поверсі прем'єр-міністра, що йде у відставку,

– написав Мадяр.

Також він іронічно повторив відомий мем з Мартіном Скорсезе "Absolute cinema" і задав підписникам питання, що саме читає Орбан. Серед варіантів були:

а) свою прощальну промову.

б) Національний спорт.

в) сьогоднішню заяву президента США Дональда Трампа.

Вже незабаром Петер Мадяр очолить уряд Угорщини. Більш того, його партія "Тиса" змогла отримати абсолютну більшість, набравши 2/3 голосів виборців. Після того, як поразка "Фідес" стала очевидною – Орбан привітав нового прем'єр-міністра з перемогою.

