Росія намагатиметься балансувати: політолог пояснив, чому Путін у скрутному становищі

В очільника Кремля нині найгірше становище в геополітичній ситуації. Пекін його взагалі ніким не бачить. Росія зараз повністю залежна від нього. Все, що зараз скаже Китай, Росія зробить. З іншого боку є США, Путіну видніється можливість завдяки Трампу вийти з міжнародної ізоляції.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в етері 24 Каналу наголосив, що імпортозаміщення в Росії спирається на ресурси Китаю і Путіну це не подобається, тому він буде зараз обирати США.

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В чому спільні інтереси України та Китаю

Потрібно розділяти заяви російських пропагандистів, які кажуть, що китайці – це найбільші друзі Росії й те, що дійсно думає Путін та його оточення, коли вони війною проти України самі загнали себе в критично залежне положення від Китаю.

На думку політолога, російський диктатор буде йти на зближення зі Сполученими Штатами. Навіть вже звучать певні нотки від пропагандистів, що не такі вже китайські партнери близькі до Росії, а от Трамп буцімто показує конструктив.

На рівні публічної позиції Росія намагатиметься балансувати, бо втратити для неї Китай – це подібно смерті, але з іншого боку повністю залишатися залежною від нього Росії теж невигідно. Якщо Трамп має бажання вивести її з міжнародної ізоляції, то Путін буде не проти це зробити, але проти цього буде Китай,

– зазначив Буряченко.

З його слів, це пояснюється тим, що Пекіну суб'єктна Росія точно не потрібна. Ось в цьому інтереси України, Європи, Китаю і Туреччини збігаються.

Китай буде діяти через своїх партнерів

Поки Україна веде переговори з США про можливість завершення гарячої фази війни, треба пробувати реалізовувати вісь прямого протистояння Росії та опосередкованого самим США. Адже беручи до уваги політику, яку можна зчитати за період після інавгурації Трампа, зі слів політолога, стає зрозумілим, що йому не потрібна сильна Європа.

Трампу потрібна Європа, яка буде виконувати рівно те, що він їй скаже. В цьому (її послабленні – 24 Канал) його бажання збігається з прагненням Путіна,

– пояснив Буряченко.

Україна та Європа, як зауважив політолог, на тлі всього, що відбувається, повинна сама займатися своєю безпекою, шукати відповіді на всі безпекові загрози. Він переконаний, що Китай не буде входити у пряму конфронтацію, бо йому невигідно втратити Росію як ресурсну базу. Пекін також не зацікавлений руйнувати відносини з США, адже Трамп й так подвоїв тарифи на китайські товари до 20%, а економіка Китаю багато в чому орієнтована на інвестиції з США та Європи.

На думку політолога, Китай продовжить реалізовувати свою політику через проксі, своїх партнерів, якими зараз вже є Туреччина, а з великою ймовірністю найближчим часом може стати і Європейський Союз.