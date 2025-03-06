Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом припустив, чи може Китай стати союзником України. Також політика США щодо Росії впливає на її відносини з КНР.

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Китай викинули з переговорного процесу

Клочок зазначив, що зараз в інформаційному полі України звучить риторика щодо можливого зближення Києва з Пекіном.

Нагадаю, що ми Китай критикували попередні три роки за його так званий мирний план. Всі говорили, що це – ганьба і його не можна допускати,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Тому не варто, на його думку, зараз шукати порятунку в Китаї, адже він – не союзник Україні. Пекін можна мати за контрагента для торгівлі, але він ближче до Москви.

До слова. Спецпредставник Китаю з європейських справ Лу Шає сказав, що "шокований" ставленням Трампа до союзників в Європі. Президент США, за словами Шає, проводить "нахабну та деспотичну" політику щодо європейських країн. Також спецпредставник висловився щодо України, підкресливши, що будь-який мирний процес передбачає "визнання та участь всіх зацікавлених сторін".

Китай розуміє, що зараз США дають можливість Росії вести самостійнішу гру на зовнішній арені. І тут Вашингтон порушив плани Пекіну, тому Китай долучається до булінгу Трампа. Проте це ситуативна позиція Пекіну, і це не означає, що він виступає за Україну,

– підкреслив він.

Водночас Китай усвідомлює, що його викинули, так само як і Європу, з переговорного процесу. Путін в обличчі Трампа отримав можливість стати на рівні з Сі Цзіньпіном, хоча очільника Китаю це не дуже радує, адже він загубив Росію.

Путін сподівається, що після припинення гарячої фази війни, будуть скасовані санкції. Трамп, на думку Валерія Клочка, це обіцяє, але не говорить, які конкретно санкції скасує. Для нього Росія – жертва, і він буде робити з путінським режимом все, що захоче.

Зазначимо, що керівник ЦПД Андрій Коваленко вважає, що Китай хоче закінчення війни в Україні, щоб мати можливість інвестувати гроші в українську інфраструктуру та долучитись до відбудови нашої країни. Пекін, за його словами, навіть говорить про можливість розміщення миротворчого контингенту.