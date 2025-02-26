Про це 24 Каналу розповіла експертка аналітичної мережі Research Solution Аліна Гриценко. Втім, зауважила, що Пекін бачить себе просто учасником на мирних переговорах, як це було з Іраном та Саудівською Аравією.

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У чому Китай зацікавлений найбільше

Зараз КНР важливо правильно розіграти інформаційну кампанію про те, що Китай нібито від самого початку був послідовний у своїй позиції та наполягав виключно на мирному врегулюванні й завжди стояв на боці дипломатичних інструментів.

Китайці зможуть перепродати свою навіть опосередковану участь як дипломатичний успіх, щоб підтвердити свій імідж та репутацію відповідального глобального лідера, який долучається до врегулювання гарячих конфліктів по всьому світові,

– зазначила Гриценко.

Однак з окремими європейськими державами Китай все ж таки має стабільні та дружні відносини, зокрема з Францією, Італією. Поготів Франція та Німеччина проявляли зацікавленість у розширенні економічних відносин з Китаєм.

Зверніть увагу! Президент Франції намагався переконати Дональда Трампа зосередитися на торгівельній війні з Китаєм, а не з Європою.

Китай зараз гратиме на розколі трансатлантичних відносин, що власне продемонстрував на Мюнхенській конференції з безпеки. Консолідація союзників по НАТО – це був один з ключових негативних наслідків російсько-української війни для Китаю. Тому що Пекіну простіше маневрувати та комунікувати окремо з європейцями.

Через це китайці активно підтримували риторику, зокрема, президента Франції Еммануеля Макрона про більш суверенну та незалежну Європу від США. Адже простіше, коли не США диктують правила, як проводити зовнішню політику щодо Китаю, а коли Європа робить це самостійно,

– мовила експертка аналітичної мережі Research Solution.

Крім цього, на Мюнхенській конференції представники Китаю казали, що однозначно хочуть бачити європейців за столом переговорів. КНР веде свою дипломатичну гру й намагається викрутити процес, який зараз запустився щодо російсько-української війни, на свою користь.

Тут багатошарова дипломатія,

– наголосила Гриценко.

Інформаційна кампанія щодо російсько-української війни, яку запустив Китай, спрямована переважно на країни Глобального Півдня, де Пекін себе бачить лідером.

КНР офіційно визнає територіальну цілісність усіх країн, зокрема України, але Китай робить це заради власних бонусів, адже визнаючи непорушність суверенітету та територіальної цілісності тієї чи іншої країни, він вимагає відповідного ставлення до себе. Тобто дотримання політики одного Китаю і підтримку пекінської позиції щодо конфлікту в Тайванській протоці.

Насправді ж більшою мірою Китай зацікавлений у повоєнному відновленні України, наданні інвестицій, тому що зараз Пекін розглядатиме Україну як фактично ворота до Європи.

Нагадаємо, що у треті роковини повномасштабного вторгнення в Україну Сі Цзіньпін зателефонував Владіміру Путіну. Сторони заявили, що є "справжніми друзями" і продовжать далі підтримувати один одного. Крім цього, російський диктатор проінформував лідера Китаю про переговори з американцями.