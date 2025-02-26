Об этом 24 Каналу рассказала эксперт аналитической сети Research Solution Алина Гриценко. Впрочем, заметила, что Пекин видит себя просто участником на мирных переговорах, как это было с Ираном и Саудовской Аравией.

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В чем Китай заинтересован больше всего

Сейчас КНР важно правильно разыграть информационную кампанию о том, что Китай якобы изначально был последователен в своей позиции и настаивал исключительно на мирном урегулировании и всегда стоял на стороне дипломатических инструментов.

Китайцы смогут перепродать свое даже опосредованное участие как дипломатический успех, чтобы подтвердить свой имидж и репутацию ответственного глобального лидера, который приобщается к урегулированию горячих конфликтов по всему миру,

– отметила Гриценко.

Однако с отдельными европейскими государствами Китай все же имеет стабильные и дружеские отношения, в частности с Францией, Италией. Тем более Франция и Германия проявляли заинтересованность в расширении экономических отношений с Китаем.

Обратите внимание! Президент Франции пытался убедить Дональда Трампа сосредоточиться на торговой войне с Китаем, а не с Европой.

Китай сейчас будет играть на расколе трансатлантических отношений, что собственно продемонстрировал на Мюнхенской конференции по безопасности. Консолидация союзников по НАТО – это был один из ключевых негативных последствий российско-украинской войны для Китая. Потому что Пекину проще маневрировать и коммуницировать отдельно с европейцами.

Поэтому китайцы активно поддерживали риторику, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона о более суверенной и независимой Европе от США. Ведь проще, когда не США диктуют правила, как проводить внешнюю политику в отношении Китая, а когда Европа делает это самостоятельно,

– сказала эксперт аналитической сети Research Solution.

Кроме этого, на Мюнхенской конференции представители Китая говорили, что однозначно хотят видеть европейцев за столом переговоров. КНР ведет свою дипломатическую игру и пытается выкрутить процесс, который сейчас запустился по российско-украинской войне, в свою пользу.

Здесь многослойная дипломатия,

– отметила Гриценко.

Информационная кампания по российско-украинской войне, которую запустил Китай, направлена преимущественно на страны Глобального Юга, где Пекин себя видит лидером.

КНР официально признает территориальную целостность всех стран, в частности Украины, но Китай делает это ради собственных бонусов, ведь признавая нерушимость суверенитета и территориальной целостности той или иной страны, он требует соответствующего отношения к себе. То есть соблюдения политики одного Китая и поддержку пекинской позиции по конфликту в Тайваньском проливе.

На самом же деле в большей степени Китай заинтересован в послевоенном восстановлении Украины, предоставлении инвестиций, потому что сейчас Пекин будет рассматривать Украину как фактически ворота в Европу.

Напомним, что в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину Си Цзиньпин позвонил Владимиру Путину. Стороны заявили, что являются "настоящими друзьями" и продолжат дальше поддерживать друг друга. Кроме этого, российский диктатор проинформировал лидера Китая о переговорах с американцами.