Події у Венесуелі вселили надію у Путіна щодо України, – Reuters
- Росія втратила союзника в обличчі Ніколаса Мадуро, але сподівається скористатися операцією США у Венесуелі для досягнення своїх цілей в Україні.
- Кремль сподівається, що США загрузнуть у Венесуелі і залишать Україну напризволяще.
Росія втратила союзника в обличчі венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Однак може "виграти" цілу Україну. Поведінка Дональда Трампа останніми днями ще сильніше розпалила цю надію Кремля.
Москва давно мріє про те, аби поділити з Китаєм і США світ на сфери впливу. І американський лідер, здається, не проти, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Чому Росії вигідна операція США у Венесуелі?
На офіційному рівні росіяни називають операцію США у Венесуелі "актом агресії", "піратством", "порушенням міжнародного права". Але насправді нишком сподіваються, що Вашингтон залишить їм на розтерзання Україну та усю Європу.
Дональд Трамп не приховує намір відновити Доктрину Монро, яка оголошувала Західну півкулю зоною впливу США.
Володимир Путін тим часом намагається встановити російську сферу впливу у колишніх радянських республіках у Центральній Азії, Кавказі та Україні.
Видання вказує на те, що для Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна те, що президент США зосереджений на Західній півкулі і може там "застрягти", є більш ніж вигідним, враховуючи фокус Росії на Україні та Китаю на Тайвані.
Колишній радник Кремля Сергій Марков зазначив, що те, що Трамп "вкрав" президента іншої країни, свідчить: міжнародного права фактично не існує, є тільки право сили – і Росія давно це усвідомила. Він додав, що сучасну Доктрину Монро можна трактувати по-різному: чи готові США визнати домінування Росії над колишнім СРСР, чи просто демонструють, що настільки сильні, що не потерплять жодних великих держав поруч із собою.
Тим часом російські націоналісти акцентують увагу на негативних наслідках операцїі США у Венесуелі:
- втраті союзника;
- нездатністю Росії взяти під контроль Україну упродовж майже 4 років, тим часом як США за три години змогли "підкорити" Каракас;
- відновлення американського верховенства та контроль над більшою кількістю нафтових родовищ.
- До слова, The Financial Times пише про те, що хоча Росія та Китай офіційно засудили повалення Мадуро, Москва і Пекін можуть пожертвувати своїм впливом у Венесуелі, якщо це принесе їм вигоду.
- У 2019 році Фіона Гілл, тодішня заступниця радника президента США, заявляла, що Росія намагалася укласти "обмінну угоду" між Венесуелою та Україною.
- Наприклад, Китай міг би запропонувати США не втручатися у потенційний напад на Тайвань в обмін на відмову впливу у Венесуелі, а Росія подібним чином могла б вимагати від Вашингтона не заважати війні в Україні.
- Вашингтон схиляється до домовленостей із залишками режиму Мадуро, а співпраця з опозицією відійде на другий план. Успіх чи провал цієї стратегії визначить, наскільки сміливо США використовуватимуть свою силу у решті Західної півкулі.
- Після повалення Мадуро Трамп натякнув на можливі подальші дії щодо Колумбії та Мексики, а також знову звернув увагу на Кубу і висловив територіальні претензії щодо Гренландії.