Події у Венесуелі вселили надію у Путіна щодо України, – Reuters

Росія втратила союзника в обличчі венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Однак може "виграти" цілу Україну. Поведінка Дональда Трампа останніми днями ще сильніше розпалила цю надію Кремля.

Москва давно мріє про те, аби поділити з Китаєм і США світ на сфери впливу. І американський лідер, здається, не проти, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Військовий назвав головний виклик, який стоїть перед Україною в 2026 році

Чому Росії вигідна операція США у Венесуелі?

На офіційному рівні росіяни називають операцію США у Венесуелі "актом агресії", "піратством", "порушенням міжнародного права". Але насправді нишком сподіваються, що Вашингтон залишить їм на розтерзання Україну та усю Європу.

Дональд Трамп не приховує намір відновити Доктрину Монро, яка оголошувала Західну півкулю зоною впливу США.

Володимир Путін тим часом намагається встановити російську сферу впливу у колишніх радянських республіках у Центральній Азії, Кавказі та Україні.

Видання вказує на те, що для Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна те, що президент США зосереджений на Західній півкулі і може там "застрягти", є більш ніж вигідним, враховуючи фокус Росії на Україні та Китаю на Тайвані.

Колишній радник Кремля Сергій Марков зазначив, що те, що Трамп "вкрав" президента іншої країни, свідчить: міжнародного права фактично не існує, є тільки право сили – і Росія давно це усвідомила. Він додав, що сучасну Доктрину Монро можна трактувати по-різному: чи готові США визнати домінування Росії над колишнім СРСР, чи просто демонструють, що настільки сильні, що не потерплять жодних великих держав поруч із собою.

Тим часом російські націоналісти акцентують увагу на негативних наслідках операцїі США у Венесуелі: