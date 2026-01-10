Щоб не зіпсувати Трампу день народження: Франція перенесла саміт G7

Франція, яка приймає саміт G7 цього року, вирішила перенести початок заходу з 14 на 15 червня. Це зробили, щоб подія не збігалася з 80-м днем народженням американського президента Дональда Трампа.

З нагоди свята у Білому домі організований боксерський бій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico та французьке видання LeMessager.

Що відомо про перенесення саміту G7?

Спершу очікувалося, що саміт пройде в період з 14 до 16 червня в місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Утім, згодом дату проведення змінили, тепер саміт має відбутися впродовж з 15 до 17 червня 2026 року.

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона повідомив, що такі зміни стали "результатом консультацій із партнерами G7". Але джерела Politico кажуть, що причиною є боксерський поєдинок у Білому домі 14 червня.

Він пройде у 80-й день народження американського президента Дональда Трампа, який і став ініціатором проведення боїв UFC на території Білого дому, про що він, як нагадаємо, повідомив ще у жовтні 2025 року.

