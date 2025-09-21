Депутатка Бундестагу від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Біргіт Бессін відвідала російське посольство в Берліні. З нею була група виборців з її округу.

Це викликало хвилю критики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

Дивіться також Заморожені російські активи: Німеччина прагне виконати відповідальність перед Україною

Як депутатка "АдН" відвідувала російське посольство?

Бессін повідомила про свій візит ще 11 вересня, пояснивши це тим, що "в такій політично напруженій ситуації як ніколи важливо підтримувати комунікацію".

Поїздка відбулася в рамках офіційної програми відвідувань Бундестагу, яку організовує Федеральне відомство з питань преси та фінансує з державного бюджету. Водночас візит збігся з днем після порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, що викликало додаткове засудження дій Бессін.

Депутат від Християнсько-демократичного союзу Кнут Абрагам назвав її вчинок "нічим іншим, як свідомою підтримкою війни" проти України.

Представник Федерального відомства з питань преси наголосив, що відомство не контролює, які місця відвідують депутати разом із групами поза офіційною програмою. Програма дозволяє одному депутату до трьох поїздок на рік і покриває витрати на проїзд, проживання та частково харчування.

Німецька "подруга Путіна" вимагає від США прибрати питання вступу України до НАТО