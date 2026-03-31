Десантники США масово прибувають на Близький Схід: чи вирішив Трамп долю війни з Іраном

Американські десантники масово прибувають на Близький Схід. Йдеться про тисячі солдатів елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

Про це пише Reuters. Видання посилається на заяви двох американських чиновників, які зазначили, що Трамп зважує свої наступні кроки у війні проти Ірану.

Що відомо про перекидання військ США на Близький Схід?

Перші заяви про можливість розгортання тисяч додаткових американських військовослужбовців на Близькому Сході з'явилися ще 18 березня.

На вихідних на Близький Схід уже прибуло близько 2500 морських піхотинців.

А вранці 31 березня стало відомо й про перекидання 82-ї повітряно-десантної дивізії. Зокрема, йдеться про командний штаб дивізії, підрозділи забезпечення та бригадна бойова група.

За даними ЗМІ, прибуття десантників триватиме протягом тижня. Таким чином чисельність контингенту становитиме близько 3 тисяч військовослужбовців дивізії. Водночас рішення щодо введення військ на територію Ірану ще не ухвалене.

Ці сили можуть використати для кількох цілей у війні в Ірані, зокрема й для захоплення острова Харк.

Довідково. Острів Харк – центр експорту 90% нафти Ірану. Адміністрація Трампа раніше уже обговорювала відправки наземних військ туди. Але таку операцію називали дуже ризикованою, бо Іран має можливість дістатися до острова за допомогою ракет та безпілотників.

