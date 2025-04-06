Якщо Трамп розчарується: які завдання Кремля виконував у США Дмитрієв

Кремль довірив саме Кірілу Дмитрієву перемовини із США, де він перебував з візитом. Він мав виконати декілька важливих завдань Владіміра Путіна.

Так думку висловив 24 Каналу політолог Олег Постернак, підкресливши, що місія Дмитрієва, зокрема, полягала в тому, щоб підготувати підґрунтя на випадок виходу Росії з переговорів щодо припинення вогню. Також перебуваючи у Вашингтоні, Дмитрієв звинуватив Україну у нібито порушенні енергетичного перемир'я.

До теми Дмитрієв у США представив погляди, які суперечать нинішній лінії Кремля щодо України, – ISW

Прихильник тіньової дипломатії

Постернак зауважив, що одним із завдань Дмитрієва у США було формування в американській еліті потенційної групи сприяння російським інтересам.

Він є генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій. Це суверенний фонд Росії під особистим контролем очільника Кремля.

Фактично Дмитрієв – це гаманець Путіна, він виконує роль фінансового "обличчя" російського режиму на глобальній арені,

– сказав політолог.

Дмитрієв, за його словами, є прихильником тіньової дипломатії, тому про це мало що дізнаємося найближчим часом. Він не та людина, яка буде давати розлоги коментарі, широкі інтерв'ю та ділитися інсайдами.

Його завдання – зав'язати американський капітал з російськими ринками, запропонувати американцям вигідну основу для відновлення відносин, практичні проєкти щодо рідкісноземельних металів, повернення американського бізнесу на російський ринок тощо,

– припустив Постернак.

Також завдання Дмитрієва – поступово сприяти порозумінню Москви і Вашингтона в економічній площині, якщо буде потрібно, коли американці ухвалять рішення про неможливість розв'язання російсько-української проблеми і Трамп втратить надію на мирне врегулювання.

Тоді потрібно буде зробити так, щоб економічні проєкти не були втрачені, попри розчарування Трампа від того, що Путін не піде на компроміси щодо українського питання і не вдасться досягти режиму припинення вогню,

– наголосив Олег Постернак.

Водночас американці зустрічаються з Дмитрієвим, тому що, на думку політолога, він є долученим до глобальних операцій з фінансового впливу, має зв'язки з найближчим оточенням Трампа, і не лише зі Стівом Віткоффом. Відомо, що дружина Дмитрієва – Наталія Попова – є дуже близькою подругою дочки Путіна – Катерини Тихонової.

Тому Кіріл Дмитрієв прилетів до США, щоб створити персональні особисті зв'язки для подальших спільних справ між Вашингтоном і Москвою.

Нагадаємо, що ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов припустив, що візит Дмитрієва до Вашингтону не обов'язково стосувався України. Тому що сфера його інтересів – гроші, укладання контрактів з американцями, відновлення стосунків США та Росії. Жирнов не виключає, що Дмитрієв міг домовлятися про певні "грошові вигоди особисто для Владіміра Путіна".