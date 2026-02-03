Чи почне Росія вторгнення у Фінляндію: в ISW проаналізували погрози Медведєва
- Дмитро Медведєв заявив, що Фінляндія знищила позитивні російсько-фінські відносини.
- Кремль продовжує підтримувати напруженість щодо європейських країн.
Кремль продовжує підтримувати градус напруженості щодо країн Європи. Чергові погрози прозвучали від Дмитра Медведєва на адресу Фінляндії.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що Фінляндія "знищила" позитивні російсько-фінські відносини, що виникли після розпаду Радянського Союзу. Про це повідомили в ISW.
Що відомо про "дивні погрози" Медведєва?
Медведєв цинічно звинуватив Фінляндію у руйнуванні російсько-фінських відносин. Він зухвало додав, що країна забула, як Радянський Союз "розгромив" її, коли вона була союзником нацистів, і що їм не слід жартувати про свої відносини з Росією, оскільки конфлікти 20 століття були ніби не на користь країни.
Він також посилався на історичні зв'язки Фінляндії з Радянським Союзом та Росією, стверджуючи, що Фінляндія повинна "подякувати" Володимиру Леніну, ймовірно, маючи на увазі визнання Леніним незалежності Фінляндії в 1917 році.
Путін та інші російські чиновники раніше погрожували Фінляндії, зокрема використовуючи "аргументи", які відображають виправдання Росії у своїх злочинах проти України.
Нагадаємо, що Фінська національна телекомпанія Yle опублікувала супутникові знімки, зроблені в період з червня 2024 року по жовтень 2025 року, на яких видно російське будівництво на військовій базі "Рибка" в Петрозаводську, Республіка Карелія, що розташована приблизно за 175 кілометрів від фінського кордону.
ISW зазначили, що Росія навряд чи здійснить повномасштабне вторгнення до Фінляндії на даний момент, і що заяви Медведєва, ймовірно, є частиною довгострокової кампанії Кремля з когнітивної війни, спрямованої на створення виправдань для можливого конфлікту з НАТО в майбутньому.
Що відомо про останні заяви Медведєва?
Медведєв залякує Європу ракетами "Орешник". Чергові погрози викривають страх Кремля щодо можливого розгортання багатонаціональної місії безпеки в Україні.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв страшно обурений тим, що Трамп запровадив санкції проти Росії. Він заявив, що ілюзій більше немає і Трамп тепер став ворогом.
Дмитро Медведєв пригрозив Дональду Трампу потенційним конфліктом через його ультиматуми. Він заявив, що кожен новий ультиматум є загрозою війни не з Росією та Україною, а з самими США.