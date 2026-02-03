Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что Финляндия "уничтожила" позитивные российско-финские отношения, возникшие после распада Советского Союза. Об этом сообщили в ISW.

Смотрите также Медведев пригрозил кадрами с "Орешником" на Львовщине на фоне планов Запада по войскам в Украине

Что известно о "странных угрозах" Медведева?

Медведев цинично обвинил Финляндию в разрушении российско-финских отношений. Он дерзко добавил, что страна забыла, как Советский Союз "разгромил" ее, когда она была союзником нацистов, и что им не следует шутить о своих отношениях с Россией, поскольку конфликты 20 века были как бы не в пользу страны.

Он также ссылался на исторические связи Финляндии с Советским Союзом и Россией, утверждая, что Финляндия должна "поблагодарить" Владимира Ленина, вероятно, имея в виду признание Лениным независимости Финляндии в 1917 году.

Путин и другие российские чиновники ранее угрожали Финляндии, в частности используя "аргументы", которые отражают оправдание России в своих преступлениях против Украины.

Напомним, что Финская национальная телекомпания Yle опубликовала спутниковые снимки, сделанные в период с июня 2024 года по октябрь 2025 года, на которых видно российское строительство на военной базе "Рыбка" в Петрозаводске, Республика Карелия, расположенная примерно в 175 километрах от финской границы.

ISW отметили, что Россия вряд ли осуществит полномасштабное вторжение в Финляндию на данный момент, и что заявления Медведева, вероятно, являются частью долгосрочной кампании Кремля по когнитивной войне, направленной на создание оправданий для возможного конфликта с НАТО в будущем.

Что известно о последних заявлениях Медведева?