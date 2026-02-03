Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що Фінляндія "знищила" позитивні російсько-фінські відносини, що виникли після розпаду Радянського Союзу. Про це повідомили в ISW.

Що відомо про "дивні погрози" Медведєва?

Медведєв цинічно звинуватив Фінляндію у руйнуванні російсько-фінських відносин. Він зухвало додав, що країна забула, як Радянський Союз "розгромив" її, коли вона була союзником нацистів, і що їм не слід жартувати про свої відносини з Росією, оскільки конфлікти 20 століття були ніби не на користь країни.

Він також посилався на історичні зв'язки Фінляндії з Радянським Союзом та Росією, стверджуючи, що Фінляндія повинна "подякувати" Володимиру Леніну, ймовірно, маючи на увазі визнання Леніним незалежності Фінляндії в 1917 році.

Путін та інші російські чиновники раніше погрожували Фінляндії, зокрема використовуючи "аргументи", які відображають виправдання Росії у своїх злочинах проти України.

Нагадаємо, що Фінська національна телекомпанія Yle опублікувала супутникові знімки, зроблені в період з червня 2024 року по жовтень 2025 року, на яких видно російське будівництво на військовій базі "Рибка" в Петрозаводську, Республіка Карелія, що розташована приблизно за 175 кілометрів від фінського кордону.

ISW зазначили, що Росія навряд чи здійснить повномасштабне вторгнення до Фінляндії на даний момент, і що заяви Медведєва, ймовірно, є частиною довгострокової кампанії Кремля з когнітивної війни, спрямованої на створення виправдань для можливого конфлікту з НАТО в майбутньому.

Що відомо про останні заяви Медведєва?