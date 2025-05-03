До Росії на парад не приїде високий іноземний гість: хто та чому скасував поїздку

Путін не зможе вітати 9 травня одного зі сподіваних гостей, адже той скасував поїздку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на India Today.

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Хто не приїде на парад до Путіна

Мова про міністра оборони Індії Раджнатха Сінгха. Він не зможе бути на "параді перемоги" 9 травня, адже в країні напружена ситуація. Світ боїться війни Індії і Пакистану, тож індійські чиновники воліють залишатися у власній країні.

Цікаво, що прем'єр-міністр Нарендра Моді попередньо теж скасував свій візит до Москви. Імовірно, Індія відправить до Росії заступника Сінгха, державного міністра оборони Санджаю Сета – щоб зберегти важливість індійсько-російських зв'язків. Тобто щоб не псувати стосунки.

Проведення "красивого" параду на Червоній площі під загрозою

По-перше, Москву раніше засипало снігом. Тож були побоювання, що важка техніка не зможе ефектно проїхати площею. Пізніше сніг відступив, але синоптики прогнозують похмуру прохолодну погоду на 9 травня. Одна надія – на авіацію, яка зможе розігнати хмари.

По-друге, ще один друг Путіна може пропустити захід. Роберт Фіцо захворів, його візит до Москви під питанням. А Александар Вучич потрапив до лікарні. Політику стало зле, коли він був у США, тому він повернувся в Сербію.

Отже, можна говорити про те, що парад у Росії до 80-річчя "перемоги" може пройти зовсім не так ефектно, як очікувалося. І світова "опозиція", вони ж друзі Путіна, не зберуться у повному складі.

Цікаво! Володимир Зеленський попередив: Україна не може гарантувати безпеку іноземців, які планують відвідати Москву 9 травня. Ідеться про те, що Росія може провести низку терактів, в яких потім звинуватить Україну. Путін намагався убезпечити себе й оголосив "перемир'я" на кілька днів – якраз на час проведення параду і кілька днів потому. Та Київ відкинув цю пропозицію, бо за кілька днів неможливо про щось домовитися.

У Росії є й економічні проблеми

У Службі зовнішньої розвідки України вважають, що Росія стоїть на порозі економічної кризи. Російський уряд змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 250 відсотків.

Очікується, що в Росії буде безпрецедентне в сучасній історії зростання податкового тиску на бізнес.