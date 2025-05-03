До Росії на парад не приїде високий іноземний гість: хто та чому скасував поїздку
- На парад у Москві не приїде один з високих представників країни-союзниці Путіна.
- Відправлять чиновника значно нижчого рангу.
Путін не зможе вітати 9 травня одного зі сподіваних гостей, адже той скасував поїздку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на India Today.
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Хто не приїде на парад до Путіна
Мова про міністра оборони Індії Раджнатха Сінгха. Він не зможе бути на "параді перемоги" 9 травня, адже в країні напружена ситуація. Світ боїться війни Індії і Пакистану, тож індійські чиновники воліють залишатися у власній країні.
Цікаво, що прем'єр-міністр Нарендра Моді попередньо теж скасував свій візит до Москви. Імовірно, Індія відправить до Росії заступника Сінгха, державного міністра оборони Санджаю Сета – щоб зберегти важливість індійсько-російських зв'язків. Тобто щоб не псувати стосунки.
Проведення "красивого" параду на Червоній площі під загрозою
По-перше, Москву раніше засипало снігом. Тож були побоювання, що важка техніка не зможе ефектно проїхати площею. Пізніше сніг відступив, але синоптики прогнозують похмуру прохолодну погоду на 9 травня. Одна надія – на авіацію, яка зможе розігнати хмари.
По-друге, ще один друг Путіна може пропустити захід. Роберт Фіцо захворів, його візит до Москви під питанням. А Александар Вучич потрапив до лікарні. Політику стало зле, коли він був у США, тому він повернувся в Сербію.
Отже, можна говорити про те, що парад у Росії до 80-річчя "перемоги" може пройти зовсім не так ефектно, як очікувалося. І світова "опозиція", вони ж друзі Путіна, не зберуться у повному складі.
Цікаво! Володимир Зеленський попередив: Україна не може гарантувати безпеку іноземців, які планують відвідати Москву 9 травня. Ідеться про те, що Росія може провести низку терактів, в яких потім звинуватить Україну. Путін намагався убезпечити себе й оголосив "перемир'я" на кілька днів – якраз на час проведення параду і кілька днів потому. Та Київ відкинув цю пропозицію, бо за кілька днів неможливо про щось домовитися.
У Росії є й економічні проблеми
У Службі зовнішньої розвідки України вважають, що Росія стоїть на порозі економічної кризи. Російський уряд змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 250 відсотків.
Очікується, що в Росії буде безпрецедентне в сучасній історії зростання податкового тиску на бізнес.