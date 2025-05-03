Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на India Today.

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Хто не приїде на парад до Путіна

Мова про міністра оборони Індії Раджнатха Сінгха. Він не зможе бути на "параді перемоги" 9 травня, адже в країні напружена ситуація. Світ боїться війни Індії і Пакистану, тож індійські чиновники воліють залишатися у власній країні.

Цікаво, що прем'єр-міністр Нарендра Моді попередньо теж скасував свій візит до Москви. Імовірно, Індія відправить до Росії заступника Сінгха, державного міністра оборони Санджаю Сета – щоб зберегти важливість індійсько-російських зв'язків. Тобто щоб не псувати стосунки.