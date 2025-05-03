Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на India Today.

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Кто не приедет на парад к Путину

Речь о министре обороны Индии Раджнатхе Сингхе. Он не сможет быть на "параде победы" 9 мая, ведь в стране напряженная ситуация. Мир боится войны Индии и Пакистана, поэтому индийские чиновники предпочитают оставаться в собственной стране.

Интересно, что премьер-министр Нарендра Моди предварительно тоже отменил свой визит в Москву. Вероятно, Индия отправит в Россию заместителя Сингха, государственного министра обороны Санджаю Сета – чтобы сохранить важность индийско-российских связей.