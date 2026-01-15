Буде крах, – ексглава розвідки спрогнозував наслідки, якщо Трамп захопить Гренландію

Дональд Трамп має намір приєднати Гренландію до США. У Вашингтоні вже були розмови і про варіант із застосуванням військової сили. Однак в такому випадку це зіграє не на руку президента США.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Трамп просто перечитиме усім порядкам безпеки. Це буде вигідно лише його ворогу.

Якими будуть наслідки, якщо Трамп захопить Гренландію?

За словами генерала армії, президенту США варто пояснити, що вторгнення в Гренландію і протистояння проти цієї країни, а також Данії і всієї Європи призведе до певних наслідків – розбалансування світової моделі безпеки.

Насамперед постраждають США. Вони послаблять позиції конфронтацією з Європою. Вирішальний економічний, фінансовий та технологічний сегмент між ЄС і США не поновиться. Це буде крахом для США,

– наголосив він.

Тим часом Китай посилить свої позиції, адже системи колективної безпеки в цьому регіоні не буде. Тому, як підсумував Маломуж, зараз варто об'єднати зусилля. Україні також варто брати участь у геополітичних процесах, щоб не послабляти свої позиції.

Цікаво! Аналітик з питань нацбезпеки та зовнішньої політики Марк Тот також припустився думки, що плани Трампа зруйнують колективну організацію НАТО. Тому його бажання щодо Гренландії є лише пасткою для нього ж.

Наміри Трампа щодо Гренландії: коротко