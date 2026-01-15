На цьому в етері 24 Каналу наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, провівши аналогію з висловлюваннями Трампа щодо Ірану перед початком бомбардування ядерних іранських об'єктів у 2025 році. Тоді Трамп написав, що питання треба розв'язувати дипломатичним шляхом, однак потім відбулися удари з боку США.

Сьогодні з Вашингтону звучать заяви про те, що ситуація в Ірані нібито йде на краще. Трамп озвучив, що має інформацію від своїх джерел про те, що вбивства там протестувальників припинилися і влада не буде страчувати людей, які виходили на мітинги. Насправді ж, як зазначив Ус, для США важливо мати здобутки у зовнішній політиці, тому після Венесуели Трамп може спробувати втрутитися в ситуацію, яка склася в Ірані.

Схиляюсь до того, що певні дії щодо Ірану будуть. Тому що зараз дуже емоційно цей момент підігрівається, повідомляється про численні вбивства в Ірані, що мовчання – це надання можливості іранському режиму продовжувати репресії,

– пояснив Ус.

Далі для режиму Ірану зберігатимуться перспективи завершити свою ядерну програму, виготовити ракети, аби потім, як припустив Ус, атакувати або американські військові бази в цьому регіоні, або навіть самі Сполучені Штати. Загрози від Тегерану лунають. Свого часу Іран атакував Катар, де була розміщена база США.

Ус розповів, що наразі дипломатичні переговори відбуваються не стільки по лінії США – Іран, як США – Саудівська Аравія – ОАЕ – Катар. Адже Іран традиційно заявляє, що якщо США атакуватимуть його, він робитиме те саме щодо вказаних країн.

Пауза затягнулася, щодня надходять з Ірану нові дані. Сьогодні зранку взагалі чув цифру – 50 тисяч вбитих протестувальників. Це дуже великі цифри за такий короткий період. Той факт, що немає дій від США – напружує. Однак я все ж таки вважаю, що кроки з їхнього боку будуть, їх ймовірніше підтримає Ізраїль,

– озвучив Ус.

Ізраїль розуміє, що ідеологія чинного іранського режиму – це загроза для нього, адже Іран хоче ліквідувати його, як країну. Тому, як підсумував Ус, Ізраїль може скористатися цими протестами, аби режим в Ірані був змінений з аятолл на більш прагматичний шаха Пахлаві.

