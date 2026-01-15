Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив 24 Каналу, що Ізраїль пропонує альтернативний план з економічною блокадою, а Трамп знову відправляє перемовників до Москви.

Чи стане Іран новим випробуванням для Трампа?

Трамп перебуває під впливом арабських лідерів та Ізраїлю, які застерігають від відкритих атак через ризик дестабілізації всього Близького Сходу.

Ізраїль пропонує повну економічну блокаду Ірану з перекриттям усіх шляхів сполучення та точкові удари виключно по лідерах режиму, без атак на військові підрозділи.

Однак ключовим ризиком залишається невизначеність щодо реакції двох воєнізованих сил Ірану – Корпусу вартових ісламської революції та регулярної армії.

Регулярна армія досі не втручається у придушення протестів – наразі це роблять лише підрозділи особистої охорони аятоли Алі Хаменеї. Тому не зрозуміло чи вступить армія на захист режиму у разі точкових ударів,

– сказав Пінкус.

Загалом Reuters повідомляє про близько 16 тисяч загиблих, правозахисні організації називають цифру до 20 тисяч, тоді як проурядове іранське агентство стверджує лише про 2 тисячі жертв, називаючи всіх загиблих протестувальників терористами.

Чи є в Трампа стратегія?

Трамп демонструє рішучість із чітко визначеною метою, хоча шляхи її досягнення залишаються неясними. Найімовірніше, він схилиться до ізраїльського варіанта з точковими ударами по оточенню Хаменеї, попри тиск арабських лідерів.

На мою думку, Трамп допустив грубу помилку в червні 2025 року під час 12-денної війни, коли Ізраїль знищив військову інфраструктуру та ППО Ірану, що дозволило США атакувати три ядерні об'єкти. Тоді прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу планував знищити Хаменеї, але Трамп не дозволив,

– зазначив Пінкус.

Трамп побоювався невизначеності щодо майбутнього Ірану після ліквідації Хаменеї – над ним тяжів "синдром Саддама Хусейна", коли після повалення іракського диктатора десятки терористичних організацій розповсюдилися світом.

"На жаль, у Трампа знову виникла ідея відправити Віткоффа з Кушнером до Москви. Буквально вчора він висловлював невдоволення поведінкою Путіна, а сьогодні знову посилає до нього делегацію. Це грає на руку Путіну, і чим довше тривають переговори, тим більше він атакує Україну", – підсумував Пінкус.

