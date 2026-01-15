Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил 24 Каналу, что Израиль предлагает альтернативный план с экономической блокадой, а Трамп снова отправляет переговорщиков в Москву.

Смотрите также: Трамп заявил, что именно Зеленский затягивает мирное соглашение, а не Путин, – Reuters

Станет ли Иран новым испытанием для Трампа?

Трамп находится под влиянием арабских лидеров и Израиля, которые предостерегают от открытых атак из-за риска дестабилизации всего Ближнего Востока.

Израиль предлагает полную экономическую блокаду Ирана с перекрытием всех путей сообщения и точечные удары исключительно по лидерам режима, без атак на военные подразделения.

Однако ключевым риском остается неопределенность относительно реакции двух военизированных сил Ирана – Корпуса стражей исламской революции и регулярной армии.

Регулярная армия до сих пор не вмешивается в подавление протестов – пока это делают только подразделения личной охраны аятоллы Али Хаменеи. Поэтому не понятно вступит ли армия на защиту режима в случае точечных ударов,

– сказал Пинкус.

В общем Reuters сообщает об около 16 тысяч погибших, правозащитные организации называют цифру до 20 тысяч, тогда как проправительственное иранское агентство утверждает лишь о 2 тысячах жертв, называя всех погибших протестующих террористами.

Есть ли у Трампа стратегия?

Трамп демонстрирует решимость с четко определенной целью, хотя пути ее достижения остаются неясными. Скорее всего, он склонится к израильскому варианту с точечными ударами по окружению Хаменеи, несмотря на давление арабских лидеров.

По моему мнению, Трамп допустил грубую ошибку в июне 2025 года во время 12-дневной войны, когда Израиль уничтожил военную инфраструктуру и ПВО Ирана, что позволило США атаковать три ядерных объекта. Тогда премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планировал уничтожить Хаменеи, но Трамп не позволил,

– отметил Пинкус.

Трамп опасался неопределенности относительно будущего Ирана после ликвидации Хаменеи – над ним тяготел "синдром Саддама Хусейна", когда после свержения иракского диктатора десятки террористических организаций распространились по миру.

"К сожалению, у Трампа снова возникла идея отправить Виткоффа с Кушнером в Москву. Буквально вчера он выражал недовольство поведением Путина, а сегодня снова посылает к нему делегацию. Это играет на руку Путину, и чем дольше продолжаются переговоры, тем больше он атакует Украину", – подытожил Пинкус.

Что еще известно об обострении ситуации между США и Ираном?