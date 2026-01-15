На этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, проведя аналогию с высказываниями Трампа в отношении Ирана перед началом бомбардировки ядерных иранских объектов в 2025 году. Тогда Трамп написал, что вопрос надо решать дипломатическим путем, однако затем произошли удары со стороны США.

Сегодня из Вашингтона звучат заявления о том, что ситуация в Иране якобы идет к лучшему. Трамп озвучил, что имеет информацию от своих источников о том, что убийства там протестующих прекратились и власти не будут казнить людей, которые выходили на митинги. На самом же деле, как отметил Ус, для США важно иметь достижения во внешней политике, поэтому после Венесуэлы Трамп может попытаться вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Иране.

Склоняюсь к тому, что определенные действия в отношении Ирана будут. Потому что сейчас очень эмоционально этот момент подогревается, сообщается о многочисленных убийствах в Иране, что молчание – это предоставление возможности иранскому режиму продолжать репрессии,

– объяснил Ус.

Далее для режима Ирана будут сохраняться перспективы завершить свою ядерную программу, изготовить ракеты, чтобы потом, как предположил Ус, атаковать или американские военные базы в этом регионе, или даже сами Соединенные Штаты. Угрозы от Тегерана звучат. В свое время Иран атаковал Катар, где была размещена база США.

Ус рассказал, что сейчас дипломатические переговоры происходят не столько по линии США – Иран, как США – Саудовская Аравия – ОАЭ – Катар. Ведь Иран традиционно заявляет, что если США будут атаковать его, он будет делать то же самое в отношении указанных стран.

Пауза затянулась, ежедневно поступают из Ирана новые данные. Сегодня утром вообще слышал цифру – 50 тысяч убитых протестующих. Это очень большие цифры за такой короткий период. Тот факт, что нет действий от США – напрягает. Однако я все же считаю, что шаги с их стороны будут, их вероятнее поддержит Израиль,

– озвучил Ус.

Израиль понимает, что идеология действующего иранского режима – это угроза для него, ведь Иран хочет ликвидировать его, как страну. Поэтому, как подытожил Ус, Израиль может воспользоваться этими протестами, чтобы режим в Иране был изменен с аятолл на более прагматичный шаха Пахлави.

