Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Трамп просто будет противоречить всем порядкам безопасности. Это будет выгодно только его врагу.

Какими будут последствия, если Трамп захватит Гренландию?

По словам генерала армии, президенту США стоит объяснить, что вторжение в Гренландию и противостояние против этой страны, а также Дании и всей Европы приведет к определенным последствиям – разбалансировки мировой модели безопасности.

В первую очередь пострадают США. Они ослабят позиции конфронтацией с Европой. Решающий экономический, финансовый и технологический сегмент между ЕС и США не возобновится. Это будет крахом для США,

– подчеркнул он.

Тем временем Китай усилит свои позиции, ведь системы коллективной безопасности в этом регионе не будет. Поэтому, как подытожил Маломуж, сейчас стоит объединить усилия. Украине также стоит участвовать в геополитических процессах, чтобы не ослаблять свои позиции.

Интересно! Аналитик по вопросам нацбезопасности и внешней политики Марк Тот также допустил мнение, что планы Трампа разрушат коллективную организацию НАТО. Поэтому его желание по Гренландии является лишь ловушкой для него же.

Намерения Трампа по Гренландии: кратко