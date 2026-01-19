Тоді вже буде пізно: політолог спрогнозував, чим можуть обернутися для Трампа погрози Європі

Дональд Трамп все більше погрожує європейським країнам, зокрема це видно у його намірах щодо Гренландії. Однак в такий спосіб президент США може лише нашкодити собі та своїй країні в майбутньому.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що в один момент Європа може усвідомити, що їй не потрібна Америка. Крім того, європейські лідери можуть почати торгівлю та налагодити відносити з економічним ворогом Штатів – Китаєм.

Чим можуть обернутися для Трампа погрози Європі?

Європа негативно відреагувала на бажання Трампа приєднати Гренландію до США, на що президент відповів, що європейські країни краще б зосередились на Україні. Однак політолог зазначив, що Трамп забув важливу річ – Гренландія входить до складу Данії, яка є країною Європи.

Крім того, близьке географічне розташування острова до Америки не означає, що він є під сферою впливу Сполучених Штатів.

Трамп спілкується з європейцями, наче з дітьми, спираючись лише на військову потугу США та ядерну потужність країни,

– сказав він.

Очевидно, що розгортання "ядерної парасольки" США над Європою – це важливо. Однак ядерну зброю мають Франція та Велика Британія – її вистачить, щоб перетворити Росію на попіл. Ймовірно, колись Європа усвідомить це та створить власний новий альянс, основою якого була б Україна з досвідченою армією.

На думку Рейтеровича, в такому випадку американські військові вже не знадобляться, бо Європа та Україна матимуть достатньо великі армії, здатні протистояти гіпотетичній загрозі Росії в майбутньому.

Зараз Трамп вважає, що Європа має бути під впливом США та співпрацювати з Вашингтоном. Президент Америки планує використовувати Європу, щоб стримувати Росію та в перспективі Китай. Тобто Європа для Трампа – це ресурс.

Однак що буде, коли Європа зосередиться на своїх справах і визначить за головного ворога Росію? Вона зможе торгувати з Китаєм і, на відміну від США, не мати з ним проблем. Це прогноз на наступні 3 – 5 років. Поведінка Трампа веде до цього, але потім буде пізно – США не будуть пріоритетом для Європи,

– наголосив політолог.

Цікаво! Президент США наразі не лише погрожує Європі, а й хоче створити власну "Раду миру" – вона б виступила суперником для ООН або ж альтернативою організації. Трамп планує одноосібно вирішуватиме, кого запрошувати до організації та затверджуватиме порядок денний.

Як реагує Європа на закиди Трампа?