Тоді вже буде пізно: політолог спрогнозував, чим можуть обернутися для Трампа погрози Європі
- Політолог Ігор Рейтерович вважає, що погрози Дональда Трампа європейським країнам можуть призвести до того, що Європа усвідомить незалежність від США, маючи власну ядерну зброю.
- Трамп спілкується з європейцями з позиції сили, але це може підштовхнути Європу до створення власного альянсу з Україною, що зробить США менш важливими для неї.
Дональд Трамп все більше погрожує європейським країнам, зокрема це видно у його намірах щодо Гренландії. Однак в такий спосіб президент США може лише нашкодити собі та своїй країні в майбутньому.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що в один момент Європа може усвідомити, що їй не потрібна Америка. Крім того, європейські лідери можуть почати торгівлю та налагодити відносити з економічним ворогом Штатів – Китаєм.
Чим можуть обернутися для Трампа погрози Європі?
Європа негативно відреагувала на бажання Трампа приєднати Гренландію до США, на що президент відповів, що європейські країни краще б зосередились на Україні. Однак політолог зазначив, що Трамп забув важливу річ – Гренландія входить до складу Данії, яка є країною Європи.
Крім того, близьке географічне розташування острова до Америки не означає, що він є під сферою впливу Сполучених Штатів.
Трамп спілкується з європейцями, наче з дітьми, спираючись лише на військову потугу США та ядерну потужність країни,
– сказав він.
Очевидно, що розгортання "ядерної парасольки" США над Європою – це важливо. Однак ядерну зброю мають Франція та Велика Британія – її вистачить, щоб перетворити Росію на попіл. Ймовірно, колись Європа усвідомить це та створить власний новий альянс, основою якого була б Україна з досвідченою армією.
На думку Рейтеровича, в такому випадку американські військові вже не знадобляться, бо Європа та Україна матимуть достатньо великі армії, здатні протистояти гіпотетичній загрозі Росії в майбутньому.
Зараз Трамп вважає, що Європа має бути під впливом США та співпрацювати з Вашингтоном. Президент Америки планує використовувати Європу, щоб стримувати Росію та в перспективі Китай. Тобто Європа для Трампа – це ресурс.
Однак що буде, коли Європа зосередиться на своїх справах і визначить за головного ворога Росію? Вона зможе торгувати з Китаєм і, на відміну від США, не мати з ним проблем. Це прогноз на наступні 3 – 5 років. Поведінка Трампа веде до цього, але потім буде пізно – США не будуть пріоритетом для Європи,
– наголосив політолог.
Цікаво! Президент США наразі не лише погрожує Європі, а й хоче створити власну "Раду миру" – вона б виступила суперником для ООН або ж альтернативою організації. Трамп планує одноосібно вирішуватиме, кого запрошувати до організації та затверджуватиме порядок денний.
Як реагує Європа на закиди Трампа?
- Поки США готують введення можливих десятивідсоткових мит для країн, що підтримали Гренландію, Німеччина готується відповісти Вашингтону – німецький уряд готовий підвищити для Сполучених Штатів плату за оренду військових баз на території Німеччини.
- Тим часом у виданні Politico припускають, що формат "Коаліції охочих", яка ініціювалась довкола України, потенційно може стати основою для нового альянсу у сфері безпеки.
- Загалом європейські політики критикують політику президента США. Наприклад, Джеремі Шапіро, колишній посадовець Держдепартаменту США, нещодавно заявив, що аргументи Трампа щодо Гренландії – це очевидна нісенітниця.