"Поганий хлопець": Трамп відкрито критикує Зеленського, але м’якіший до Путіна, – NYT

Дональд Трамп давно має особисту неприязнь до президента Володимира Зеленського. Він називає його "поганим хлопцем" і звинувачує у розпалюванні ядерної загрози.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. За інформацією видання, до Путіна президент США ставиться м’якіше і навіть вважає, що той може допомогти з Іраном.

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Трамп не довіряє Зеленському та хоче домовлятися з Путіним

За даними журналістів, Трамп неодноразово заявляв, що Зеленський нібито "поганий хлопець" і звинувачував його у підштовхуванні світу до ядерної війни. Водночас він визнавав, що Україна бореться проти агресора і має на це право. Попри це, президент США відкрито обговорював плани щодо припинення військової допомоги Києву.

Що стосується Путіна, то Трамп, хоч і розчарований російським диктатором, загалом ставиться до нього більш поблажливо. Напередодні він навіть похвалився телефонною розмовою з Путіним і заявив, що той погодився допомогти з Іраном, аби той не здобув ядерну зброю.

До слова, Дональд Трамп публічно й неодноразово обіцяв, що "зупинить війну в Україні за 24 години", однак журналісти нагадують: саме він вивів США з ядерної угоди з Іраном у 2018 році. Країни, яка тепер постачає дрони для російських атак по українських містах.