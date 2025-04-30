Трамп вважає, що Путін з поваги до нього "не захоплюватиме всю Україну"

Президент США Дональд Трамп досі вважає, що Володимир Путін прагне закінчити війну з Україною, і не має наміру захопити всю територію держави з поваги до нього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю американського президента для ABC News. Ще нещодавно, коментуючи обстріли, він казав про зворотнє.

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Яку заяву про Путіна зробив Трамп

Інтерв'юер запитав у Дональда Трампа, чи вважає він, що Володимир Путін хоче миру, на що відповів позитивно, навіть попри ракетні атаки з боку Росії по Україні.

"Думаю, що його мрією було захопити всю країну. Думаю, що через мене він (Володимир Путін – 24 Канал) цього не зробить", – наголосив президент США.

Також в американського президента поцікавилися, чи довіряє він Володимиру Путіну з цього приводу, проте Дональд Трамп не надав конкретної відповіді на це.

Я не довіряю багатьом людям. Але, скажімо так – він поважає мене. І я вірю, що через мене він не стане захоплювати всю країну. Його рішенням було б захопити всю Україну,

– заявив Дональд Трамп.

Водночас він вкотре розкритикував посилання обстрілів по цивільних в Україні: "Скажу вам, я не був радий, коли побачив, як Путін запускає ракети по кількох містах".

Раніше Трамп заявив, що завдяки його зусиллям Україна уникнула швидкої поразки, і він робить "велику послугу" нашій країні, намагаючись покласти кінець війні.