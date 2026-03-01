Дрон атакував міжнародний аеропорт Дубая, також прилетіло у готель "Бурдж-аль-Араб", – очевидці

Іран знову завдав ударів по Дубаю. Близько 23:00 за Києвом, попередньо, безпілотники атакували Міжнародний аеропорт Дубая та знаменитий готель-вежу "Бурдж-аль-Араб", відомий як "Парус".

Спершу у мережі повідомили атаку по летовищу, а згодом з'явилися інформація про приліт по готелю. Пресслужба уряду Дубая, зі свого боку, заявила про "інциденти" щодо обох локацій.

Що відомо про атаку на аеропорт Дубая?

У мережі з'явилися кадри сильного задимлення у будівлі летовища. Також відбувалася евакуація людей.

Сильне задимлення у Міжнародному аеропорту Дубая: дивіться відео

За словами російських туристів, яких зараз у Дубаї повно, пасажирів з аеропорту відвозили у найближчі готелі. Через велику кількість людей на заселення їм доводилося стояти у довжелезних чергах.

Крім того, решта російських туристів змушені ночувати на матрацах у підвалах і на парковках дубайських готелів через постійні удари по місту.

Дивіться відео евакуації людей з Міжнародного аеропорту Дубая

Зауважимо! Вдень Міжнародний аеропорт Дубая тимчасово призупинив роботу. Ба більше, світові авіакомпанії скасували рейси по всьому Близькому Сходу. Тож пасажири, що перебували в летовищі у момент атаки, імовірно, чекали на відновлення роботи.

Міжнародний аеропорт Дубая підтвердив атаку: які заяви пролунали?

За словами пресслужби уряду Дубая, у результаті "інциденту" незначних пошкоджень зазнав один із терміналів. Туди одразу прибули групи екстреного реагування.

Також в там розповіли, що щонайменше чотири співробітника аеропорту зазнали травм. Однак їм своєчасно надали допомогу.

Щодо решти терміналів, то у більшості з них пасажирів не було. Людям наказали звільнити споруди у межах розроблених планів дій у надзвичайних ситуаціях.

Яка інформація ширилася щодо удару по "Бурдж-аль-Араб"?

Наразі інформації дуже мало. Зокhема, у мережі з'явилося відео, як російська туристка розповідає про наслідки атаки. За її словами був вибух і опісля щось біля "Бурджу" загорілось. На кадрах видно сам вогонь і чорний дим, що здіймається над готелем. Водночас у мережі повідомляють, що почалася евакуація мешканців готелю.

Дивіться відео пожежі у "Бурдж-аль-Араб" після атаки дроно

Додамо, що "Бурдж-аль-Араб" має висоту 321 метр і близько шести десятків поверхів.

Як влада Дубая прокоментувала атаку на готель?

За їхніми словами, було перехомлено безпілотник, однак внаслідок падіння уламків "виникла невелика пожежа на на зовнішньому фасаді готелю "Бурдж-аль-Араб".

Команди цивільної оборони негайно відреагували та взяли інцидент під контроль. Про постраждалих інформації немає.