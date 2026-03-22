Друг Трампа здав колишню у міграційну службу, щоб відібрати спільного сина, – NYT
- Паоло Замполлі, соратник Трампа, нібито використав імміграційну систему, щоб домогтися депортації своєї колишньої під час боротьби за опіку над сином.
- ЗМІ повідомляють, що справа була представлена як важлива для особи, близької до Білого дому, що викликало питання про можливе зловживання впливом.
У США спалахнув скандал через дії соратника Дональда Трампа під час судової боротьби за дитину. За даними журналістів, він звернувся до імміграційної служби, щоб домогтися депортації своєї колишньої партнерки.
Зрештою жінку вислали з країни, що викликало хвилю обурення. Про це повідомляє New York Times.
Соратник Трампа опинився в центрі скандалу: що відомо?
У США розгорівся гучний скандал після того, як близький до президента Дональда Трампа посадовець, за даними журналістів, використав імміграційну систему у власних інтересах під час боротьби за опіку над сином.
Йдеться про бізнесмена і дипломата Паоло Замполлі – давнього знайомого Трампа, якого пов’язують із його політичним оточенням. Він звернувся до високопосадовця Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), щоб посприяти затриманню своєї колишньої партнерки – громадянки Бразилії.
За інформацією журналістів, жінка на той момент вже мала проблеми із законом і перебувала під вартою у справі, пов’язаній із шахрайством. Замполлі, дізнавшись про це, нібито використав ситуацію як можливість вплинути на перебіг справи щодо опіки над їхнім сином.
Після цього жінку перевели під юрисдикцію імміграційної служби, а згодом депортували до Бразилії.
За даними ЗМІ, під час комунікації з ICE наголошувалося, що справа є "важливою для людини, близької до Білого дому", що викликало додаткові питання щодо можливого зловживання впливом.
Сам Замполлі заперечує, що намагався використати державні органи для власної вигоди.
Я лише намагався зрозуміти юридичні наслідки ситуації та не впливав на рішення щодо депортації,
– стверджує він.
Водночас у Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що депортація відбулася відповідно до законодавства і не була політично вмотивованою.
Хто такий Паоло Замполлі?
Паоло Замполлі позиціонував себе як близький до родини Дональда і Меланії Трампів та неодноразово називав себе їхнім другом. За його словами, їх об’єднували спільні інтереси, зокрема любов до розкоші.
Він також стверджував, що саме він у 1998 році познайомив Трампа з Меланією Кнаусс – тоді ще моделлю зі Словенії. Знайомство нібито відбулося у нью-йоркському клубі Kit Kat, після чого між ними почалися стосунки.
Як модельний агент Замполлі мав контакти з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого пізніше звинуватили у сексуальних злочинах. За даними ЗМІ, вони обговорювали можливу купівлю модельного агентства. Водночас ім’я Замполлі неодноразово фігурувало у "файлах Епштейна", хоча сам він заперечував наявність близьких чи особистих стосунків із ним.
З Амандою Унгаро, яка на той момент була 17-річною моделлю, Замполлі познайомився у 2002 році в одному з нічних клубів на Мангеттені. За її словами, вона прилетіла до Нью-Йорка літаком Епштейна, однак після тієї зустрічі більше з ним не контактувала.