Друг Трампа здав колишню у міграційну службу, щоб відібрати спільного сина, – NYT

У США спалахнув скандал через дії соратника Дональда Трампа під час судової боротьби за дитину. За даними журналістів, він звернувся до імміграційної служби, щоб домогтися депортації своєї колишньої партнерки.

Зрештою жінку вислали з країни, що викликало хвилю обурення. Про це повідомляє New York Times.

Соратник Трампа опинився в центрі скандалу: що відомо?

У США розгорівся гучний скандал після того, як близький до президента Дональда Трампа посадовець, за даними журналістів, використав імміграційну систему у власних інтересах під час боротьби за опіку над сином.

Йдеться про бізнесмена і дипломата Паоло Замполлі – давнього знайомого Трампа, якого пов’язують із його політичним оточенням. Він звернувся до високопосадовця Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), щоб посприяти затриманню своєї колишньої партнерки – громадянки Бразилії.

За інформацією журналістів, жінка на той момент вже мала проблеми із законом і перебувала під вартою у справі, пов’язаній із шахрайством. Замполлі, дізнавшись про це, нібито використав ситуацію як можливість вплинути на перебіг справи щодо опіки над їхнім сином.

Після цього жінку перевели під юрисдикцію імміграційної служби, а згодом депортували до Бразилії.

За даними ЗМІ, під час комунікації з ICE наголошувалося, що справа є "важливою для людини, близької до Білого дому", що викликало додаткові питання щодо можливого зловживання впливом.

Сам Замполлі заперечує, що намагався використати державні органи для власної вигоди.

Я лише намагався зрозуміти юридичні наслідки ситуації та не впливав на рішення щодо депортації,

– стверджує він.

Водночас у Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що депортація відбулася відповідно до законодавства і не була політично вмотивованою.

Хто такий Паоло Замполлі?