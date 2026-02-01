У так званих "файлах Епштейна" включно з його листуванням, часто згадуються Росія та президент Росії Володимир Путін. Засуджений за сексуальні злочини американський мільярдер Джеффрі Епштейн нібито співпрацював із російською розвідкою, знайомлячи відомих осіб з дівчатами і таким чином створюючи на них компромат.

Про це йдеться в розслідуванні Daily Mail із посиланням на джерела в розвідці та силах безпеки.

Що відомо про можливі зв'язки Епштейна з російськими спецслужбами?

Журналісти підрахували, що оприлюднені на сайті Міністерства юстиції США документи містять 1056 згадок Путіна та 9629 згадок Москви.

Американські експерти з розвідки вважають, що Епштейн опинився у світі шпигунства через ділові зв'язки з Робертом Максвеллом – батьком Гіслейн Максвелл, яка допомагала йому в злочинах та нині відбуває 20-річне ув'язнення.

За даними джерел Daily Mail у розвідці, Епштейн нібито керував "найбільшою у світі операцією з сексуальної компрометації (honeytrap)" від імені КДБ, вербуючи жінок для мережі відомих людей. Американські силовики також вказують на його давні зв'язки з російською організованою злочинністю, яка могла шантажувати мільярдера, що пояснює, як він привозив дівчат з Росії.

У листуванні Епштейна, зокрема, згадується його зустріч із Путіним у 2011 році. Планувалася ще одна зустріч у 2014 році, проте її скасували після збиття пасажирського літака Malaysia Airlines російськими військами над Україною, внаслідок чого загинули 298 людей.

Інші документи свідчать, що Епштейн стверджував, нібито може надати Кремлю цінну інформацію про тодішнього президента США Дональда Трампа напередодні саміту в Гельсінкі у 2018 році.

Хто ще згадується у "файлах Епштейна"?