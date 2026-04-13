"Невдалий тиждень": американці висміяли Венса, який їздив в Угорщину підтримувати Орбана
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазнав критики після підтримки угорського прем'єра Віктора Орбана, який програв вибори.
- Критики наголошують на невдалих міжнародних візитах Венса, зокрема до Угорщини, Пакистану, та зустрічі з Папою Франциском.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився під хвилею критики після візиту до Угорщини, де підтримував Віктора Орбана. Політики та користувачі соцмереж відзначили, що у Венса "поганий тиждень".
Венса спіткала ціла серія невдач на зовнішньополітичній арені. Про це пише "Главком".
Дивіться також Говорили 21 годину, обмінялися звинуваченнями: делегації США й Ірану поїхали з Ісламабада, – ЗМІ
За що американці посміялися з Венса?
Віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився під критикою після візиту до Угорщини, де він підтримував прем'єра Віктор Орбан, який зазнав поразки на парламентських виборах.
Важливо! Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна втручалася у вибори в США та Угорщині, підтримуючи демократів перед виборами 2024 року. Тоді він висловив підтримку Віктору Орбану, зазначивши, що його лідерство може бути взірцем для Європи, і США підтримуватимуть його переобрання.
Колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив, що Венс переживає "поганий тиждень", оскільки його міжнародні поїздки, зокрема до Угорщини та Пакистану, не дали відчутних результатів. Він також згадав переговори з Іраном, які віцепрезидент очолював раніше.
До критики долучився і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який заявив, що Венс виглядає "слабким" на міжнародній арені. Водночас він привітав угорців із результатами виборів, наголосивши на важливості демократії та прав людини.
Користувачі соцмереж також згадали поїздку Венса до Ватикану, де він зустрічався з Папою Франциском. Понтифік помер через кілька днів після цієї зустрічі, що стало додатковим приводом для обговорень у мережі.
Що відомо про невдалі переговори Ірану та США, які очолював Венс?
В Ісламабаді відбулися тристоронні переговори між США, Іраном та Пакистаном. Ключовим питанням був контроль над Ормузькою протокою, де Тегеран наполягав на одноосібному контролі, а Вашингтон відкинув ці вимоги.
Згодом Венс виступив із заявою, що переговори між США та Іраном у Пакистані щодо припинення війни провалилися через незгоду Ірану відмовитися від ядерної програми. Проте, США залишили можливість для подальших переговорів, хоча Іран не прийняв запропоновані "гнучкі умови".
Після довгих розмов мирну угоду укласти не вдалося. Венс до США без результатів.