"Невдалий тиждень": американці висміяли Венса, який їздив в Угорщину підтримувати Орбана

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився під хвилею критики після візиту до Угорщини, де підтримував Віктора Орбана. Політики та користувачі соцмереж відзначили, що у Венса "поганий тиждень".

Венса спіткала ціла серія невдач на зовнішньополітичній арені. Про це пише "Главком".

За що американці посміялися з Венса?

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився під критикою після візиту до Угорщини, де він підтримував прем'єра Віктор Орбан, який зазнав поразки на парламентських виборах.

Важливо! Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна втручалася у вибори в США та Угорщині, підтримуючи демократів перед виборами 2024 року. Тоді він висловив підтримку Віктору Орбану, зазначивши, що його лідерство може бути взірцем для Європи, і США підтримуватимуть його переобрання.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив, що Венс переживає "поганий тиждень", оскільки його міжнародні поїздки, зокрема до Угорщини та Пакистану, не дали відчутних результатів. Він також згадав переговори з Іраном, які віцепрезидент очолював раніше.

До критики долучився і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який заявив, що Венс виглядає "слабким" на міжнародній арені. Водночас він привітав угорців із результатами виборів, наголосивши на важливості демократії та прав людини.

Користувачі соцмереж також згадали поїздку Венса до Ватикану, де він зустрічався з Папою Франциском. Понтифік помер через кілька днів після цієї зустрічі, що стало додатковим приводом для обговорень у мережі.

Що відомо про невдалі переговори Ірану та США, які очолював Венс?