Трамп вигадав для Венса нову посаду: які обов'язки отримав віцепрезидент
- Дональд Трамп призначив Джей Ді Венса на нову роль "Fraud Czar" для контролю витрат у штатах з підозрами на зловживання.
- Венс буде контролювати витрати бюджетних коштів у штатах, таких як Каліфорнія та Нью-Йорк, де, за словами Трампа, демократи допустили зловживання.
Дональд Трамп оголосив, що Джей Ді Венс отримав нову роль "Fraud Czar". Основна задача Венса – контролювати витрати в штатах, де, за словами Трампа, демократи допустили зловживання бюджетними коштами.
Про це американський президент повідомив у власній соціальній мережі The Truth Social, передає Clash Report.
Дивіться також Не перший і не останній: Трамп готує звільнення учасника російсько-українських перемовин
Чим тепер буде займатися Венс?
Президент США Дональд Трамп оголосив, що американський політик Джей Ді Венс отримає нову посаду "Fraud Czar" – "цар шахрайства".
За словами Трампа, Венс має слідкувати за витратами бюджетних коштів у штатах, де, на його думку, демократичні політики допустили "безкарні зловживання". Серед таких штатів він назвав Каліфорнію, Іллінойс, Міннесоту, Мейн, Нью-Йорк та інші.
Нова роль Венса передбачає контроль над фінансами "повсюдно", але основна увага буде приділена штатам із найбільшими фінансовими зловживаннями за оцінками Трампа.
Нагадаємо, що нині Венс обіймає посаду віцепрезидента США. Напередодні стало відомо, що він став головним фаворитом на висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії у 2026 році.
Як Венс ставиться до України та військової допомоги?
20 квітня 2023 року Джей Ді Венс разом із 18 іншими республіканцями США підписав лист до президента Джо Байдена. У ньому вони закликали припинити "необмежену допомогу"Україні.
Підписанти тоді заявили, що будуть протидіяти будь-яким майбутнім пакетам допомоги, якщо вони не будуть супроводжуватися прозорою дипломатичною стратегією для швидкого завершення війни. Наступного року, 24 квітня 2024 року, Венс проголосував проти надання допомоги Україні.
Крім того, Джей ді Венс зазначив, що Трамп хоче припинити загибель цивільного населення у війні між Україною та Росією. А що не менш важливо, прагне повернутися до економічної співпраці з Росією.