Трамп вигадав для Венса нову посаду: які обов'язки отримав віцепрезидент

Дональд Трамп оголосив, що Джей Ді Венс отримав нову роль "Fraud Czar". Основна задача Венса – контролювати витрати в штатах, де, за словами Трампа, демократи допустили зловживання бюджетними коштами.

Про це американський президент повідомив у власній соціальній мережі The Truth Social, передає Clash Report.

Чим тепер буде займатися Венс?

Президент США Дональд Трамп оголосив, що американський політик Джей Ді Венс отримає нову посаду "Fraud Czar" – "цар шахрайства".

За словами Трампа, Венс має слідкувати за витратами бюджетних коштів у штатах, де, на його думку, демократичні політики допустили "безкарні зловживання". Серед таких штатів він назвав Каліфорнію, Іллінойс, Міннесоту, Мейн, Нью-Йорк та інші.

Нова роль Венса передбачає контроль над фінансами "повсюдно", але основна увага буде приділена штатам із найбільшими фінансовими зловживаннями за оцінками Трампа.

Нагадаємо, що нині Венс обіймає посаду віцепрезидента США. Напередодні стало відомо, що він став головним фаворитом на висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії у 2026 році.

