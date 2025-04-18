Трамп змінив ставлення до Європи: яку роль може отримати Мелоні

Після поїздки до Франції американські посадовці змінили своє ставлення до Європи щодо ролі у війні Росії з Україною. Ймовірно, що тепер Дональд Трамп буде чекати від країн Європи певних кроків на зустріч.

Їхньою ініціаторкою може стати саме прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Про це 24 Каналу розповів аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов, зауваживши, що Вашингтон хоче, аби Європа співпрацювала на його умовах.

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Про роль Мелоні у відносинах Європи та США

Держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлог 18 квітня завершили візит до Франції. Рубіо визнав, що Європа може допомогти у мирному врегулюванні війни в Україні після переговорів у Парижі.

На думку аналітика Ради зовнішньої політики, ці події можна розглядати з трьох сторін:

США відновили відносини з Європою, тобто криза або ж пауза завершилась і Вашингтон повернувся до "нормальності";

Раніше США хотіли гібридно воювати з Європою, а зараз змінили свою позицію;

США намагаються спробувати продовжувати відносини з Європою та подивитись, наскільки вона готова співпрацювати з американцями на їхніх умовах.

За словами Костогризова, третій варіант є найімовірніший. Адже Трамп неодноразово заявляв, що Європа є "фрірайдером" в системі міжнародної безпеки та живе за кошти США.

Тому майбутні поїздки американських посадовців у Європу будуть залежати від того, чи будуть готові європейці хоч трохи змінити свою парадигму. Тобто визнати, що Європа має самостійно дбати про себе щодо оборони та "не ображати" Трампа.

Аналітик Ради зовнішньої політики зазначив, що президент США не буде дивитись на Європу на загал. Для нього вирішальну роль відіграє особистісний фактор.

Мелоні і персонально, і ідеологічно набагато ближче до Трампа, ніж та сама Урсула фон дер Ляєн. Мелоні може знайти підхід до Трампа, очевидно, вже його знайшла,

– наголосив він.

Костогризов додав, що такі праві політики як Мелоні, а також Віктор Орбан можуть допомогти Трампу зробити Європу більш схожою на США.

До речі, у Reuters повідомили, що зараз Мелоні намагається зберегти баланс між підтримкою Трампа та зміцненням європейської оборони. Сама прем'єр-міністерка Італії відкидає повідомлення про вплив Вашингтону на неї.