Усе через Трампа: уже друга голова дипмісії США в Україні йде з посади, – FT

Виконувачка обов'язків посла США в Україні Джулі Девіс найближчими тижнями залишить Київ. Таким чином місце очільника американської дипмісії залишиться вакантним на тлі підготовки Росії до літнього наступу та гальмування мирних переговорів.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Чому Джулі Девіс іде з посади у посольстві США в Україні?

За даними джерел, знайомих із ситуацією, Девіс, яка обіймає посаду тимчасової повіреної у справах у посольстві США в Києві з травня 2025 року, вирішила піти через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом, зокрема щодо його зменшення підтримки України.

Очікується, що її відставка відбудеться після звільнення попередниці Бріджит Брінк, яка залишила посаду у квітні минулого року з подібних причин. Девіс уже повідомила Державний департамент про своє рішення та планує завершити дипломатичну кар'єру після понад 30 років служби.

Водночас Девіс залишалася акредитованою послом США на Кіпрі, паралельно виконуючи обов'язки в Києві. За словами джерел, у жовтні вона була заскочена зненацька, дізнавшись із медіа про намір Трампа призначити бізнесмена з Аризони та донора Республіканської партії Джона Бреслоу новим послом США на Кіпрі – без попереднього повідомлення її самої.

У Держдепі США підтвердили, що Девіс обіймає посаду тимчасової повіреної у справах у Києві з 5 травня 2025 року і наразі залишається на цій посаді.

Що кажуть колеги про Девіс та її рішення?

Колишній посол США в Польщі Деніел Фрід зазначив, що Девіс є "зразковою дипломаткою та держслужбовицею" і "справжньою експерткою, яких адміністрація потребує".

Сенаторка Джин Шагін також відзначила її "стабільне та ефективне лідерство" і "унікальну здатність керувати роботою в кризових умовах".

Такі важливі пости, як Київ, не можуть і не повинні керуватися з Вашингтона або тимчасовими заходами. Вкрай важливо як для США, так і для України мати посла, затвердженого Сенатом,

– зазначила вона.

Журналісти нагадали, що Джулі Девіс працює в дипломатичній службі США понад три десятиліття, зокрема в країнах Східної Європи. У 2020 році вона стала першою пані послом США в Білорусі з 2008 року.

FT наголошує, посольство США в Україні поставало перед кадровими труднощами протягом обох президентських термінів Трампа. У 2019 році американський лідер відкликав тодішню пані посла Марі Йованович, назвавши її "нелояльною". Згодом вона стала ключовим свідком під час слухань у Конгресі в межах першої процедури імпічменту Трампа.

Хто був послом США в Україні до Джулі Девіс?

З червня 2022 року по квітень 2025 року пані послом США в Україні була Бріджит Брінк. Для роботи в Україні дипломатку особисто обрав тодішній президент Джо Байден ще у січні 2022 року.

Після перших місяців другого терміну президентства Дональда Трампа Бріджит Брінк оголосила про відставку. Дипломатка заявляла про незгоду з тиском адміністрації Трампа на Київ при одночасному поблажливому ставленні до Москви.

За даними ЗМІ, остаточним поштовхом до її рішення стали різкі висловлювання Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті у лютому 2025 року.

Наразі Брінк балотується до Конгресу США від Демократичної партії у штаті Мічиган і під час кампанії звинувачує Трампа у корупції та поступках президенту Росії Володимиру Путіну.