Оголошений Трампом тижневий мораторій на удари по Україні може бути вигідний Росії, – ISW

Повідомлення про можливий тижневий мораторій на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі не свідчать про реальну поступку з боку Росії. Москва продовжує відкидати довгострокове припинення вогню.

Кремль зможе використати цей час, щоб накопичити засоби для масованої атаки на Україну. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Читайте також "Може стати найгарячішим": Росія просунулася на одному з напрямків, – ISW

Чому "перемир'я" може бути вигідним для Росії?

Аналітики зазначають, що тимчасове припинення далекобійних ударів може бути вигідним саме Росії, якщо обидві сторони дотримуватимуться мораторію. У такому разі російські війська зможуть накопичити запаси ракет і безпілотників для подальших масованих атак, тоді як Україна буде змушена призупинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

В ISW нагадують, що Кремль і раніше пропонував короткострокові перемир'я в межах так званої когнітивної війни, намагаючись створити ілюзію готовності до переговорів.

Водночас Росія послідовно відмовляється підтримати тривалі або постійні домовленості щодо припинення ударів по цивільних об'єктах, на яких наполягають Україна та США.

Що відомо про енергетичне перемир'я?