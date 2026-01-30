Оголошений Трампом тижневий мораторій на удари по Україні може бути вигідний Росії, – ISW
- Інститут вивчення війни зазначає, що тижневий мораторій на удари може бути вигідним для Росії, дозволяючи їй накопичити запаси ракет і безпілотників для майбутніх атак.
- Кремль використовує короткострокові перемир'я для створення ілюзії готовності до переговорів, водночас відмовляючись від тривалих домовленостей щодо припинення ударів по цивільних об'єктах.
Повідомлення про можливий тижневий мораторій на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі не свідчать про реальну поступку з боку Росії. Москва продовжує відкидати довгострокове припинення вогню.
Кремль зможе використати цей час, щоб накопичити засоби для масованої атаки на Україну. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Читайте також "Може стати найгарячішим": Росія просунулася на одному з напрямків, – ISW
Чому "перемир'я" може бути вигідним для Росії?
Аналітики зазначають, що тимчасове припинення далекобійних ударів може бути вигідним саме Росії, якщо обидві сторони дотримуватимуться мораторію. У такому разі російські війська зможуть накопичити запаси ракет і безпілотників для подальших масованих атак, тоді як Україна буде змушена призупинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.
В ISW нагадують, що Кремль і раніше пропонував короткострокові перемир'я в межах так званої когнітивної війни, намагаючись створити ілюзію готовності до переговорів.
Водночас Росія послідовно відмовляється підтримати тривалі або постійні домовленості щодо припинення ударів по цивільних об'єктах, на яких наполягають Україна та США.
Що відомо про енергетичне перемир'я?
29 січня Дональд Трамп заявив, що нещодавно він домовився з Володимиром Путіним про тимчасове припинення вогню на тиждень, доки в Україні будуть сильні морози. Російський диктатор нібито на це погодився.
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетичній інфраструктурі Росії, якщо Москва утримається від атак на українську енергетику. Зеленський наголосив, що Україна підтримує ініціативи США, спрямовані на деескалацію, і готова до припинення вогню в тристоронньому форматі діалогу.
Росія нібито погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа. Попри цю заяву, російські війська 29 січня атакували енергосистему України, спричинивши знеструмлення в кількох областях.