Енергетичне перемир'я зірвано: Іран твердить, що його обстріляли США й Ізраїль
- Іран звинуватив США та Ізраїль у ракетних ударах по енергетичних об'єктах у містах Ісфахан та Хорремшер.
- Раніше Дональд Трамп заявив про енергетичне перемир'я, яке могло бути зірвано, якщо інформація про атаки підтвердиться.
У Тегерані заявили, що США та Ізраїль завдали ударів по містах Ісфахан та Хорремшер. Там нібито було атаковано енергетичні об'єкти.
Про це повідомляє "Анадолу". Турецька агенція процитувала повідомлення іранських ЗМІ й офіційних осіб.
Що відомо про останні удари по Ірану 23 березня?
Як заявлено в іранському інформаційному агентстві Fars, було обстріляно газопровід, який належить електростанції у Хорремшері.
Одна ракета влучила в район біля станції газопроводу, але жертв немає.
Показуємо Хорремшер на карті Ірану
В Ісфахані уражено будівлю управління природним газом та станцію зниження тиску газу, що призвело до пошкодження частин об'єктів та сусідніх будинків,
– ідеться в матеріалі.
Блекаутів теж нібито не сталося.
Показуємо Ісфахан на карті Ірану
Що за енергетичне перемир'я в Ірані та чому воно важливе?
- Дональд Трамп заявив, що іранці ведуть переговори зі США та "дуже хочуть укласти угоду" - імовірно, протягом 5 днів чи раніше. В Ірані це спростували та навпаки – пообіцяли американцям сюрпризи найближчими днями.
- Втім, Трамп у своїй заяві пообіцяв не атакувати енергетичні об'єкти Ірану, фактично оголосив енергетичне перемир'я. Тобто якщо заяви іранських ЗМІ правдиві, то це перемир'я зірвано.
До речі, ЗМІ писали, що перемовини все ж можуть відбутися на тижні. Але медіа визнають, що Америка загрузла у війні – як свого часу Росія в Україні.