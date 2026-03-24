Енергетичне перемир'я зірвано: Іран твердить, що його обстріляли США й Ізраїль

У Тегерані заявили, що США та Ізраїль завдали ударів по містах Ісфахан та Хорремшер. Там нібито було атаковано енергетичні об'єкти.

Про це повідомляє "Анадолу". Турецька агенція процитувала повідомлення іранських ЗМІ й офіційних осіб. Важливо Буде заміновано всю Перську затоку: Іран видав нову погрозу Що відомо про останні удари по Ірану 23 березня? Як заявлено в іранському інформаційному агентстві Fars, було обстріляно газопровід, який належить електростанції у Хорремшері. Одна ракета влучила в район біля станції газопроводу, але жертв немає. Показуємо Хорремшер на карті Ірану В Ісфахані уражено будівлю управління природним газом та станцію зниження тиску газу, що призвело до пошкодження частин об'єктів та сусідніх будинків,

– ідеться в матеріалі. Блекаутів теж нібито не сталося. Показуємо Ісфахан на карті Ірану Що за енергетичне перемир'я в Ірані та чому воно важливе? Дональд Трамп заявив, що іранці ведуть переговори зі США та "дуже хочуть укласти угоду" - імовірно, протягом 5 днів чи раніше. В Ірані це спростували та навпаки – пообіцяли американцям сюрпризи найближчими днями.

Втім, Трамп у своїй заяві пообіцяв не атакувати енергетичні об'єкти Ірану, фактично оголосив енергетичне перемир'я. Тобто якщо заяви іранських ЗМІ правдиві, то це перемир'я зірвано.

До речі, ЗМІ писали, що перемовини все ж можуть відбутися на тижні. Але медіа визнають, що Америка загрузла у війні – як свого часу Росія в Україні.