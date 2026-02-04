"Час рухатися далі": Трамп різко відмовився відповідати на будь-які питання про файли Епштейна

Президент США Дональд Трамп заявив, що американському суспільству варто припинити зосереджувати увагу на справі фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальних злочинах. На його думку, країні "час рухатися далі".

Трамп категорично відмовився відповідати на будь-які питання, що стосуються Епштейна. Про це йдеться у повідомленні CNN.

Що заявив Трамп?

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп також дав зрозуміти, що не планує відповідати на запитання щодо скарг жертв у цій справі. Він наголосив, що в матеріалах розслідування, за його переконанням, немає інформації, яка могла б його скомпрометувати.

За даними CNN, президент утримався від детальних коментарів щодо згадок у документах імен деяких своїх політичних союзників, зокрема підприємця Ілона Маска та міністра торгівлі Говарда Лутніка.

Водночас Трамп заявив, що якби в оприлюднених матеріалах містилися серйозні докази, вони вже стали б гучною темою для медіа.

Раніше Трамп зазначав, що Міністерству юстиції США варто зосередитися на інших питаннях після публікації частини матеріалів у справі Епштейна. Також він заперечував, що коли-небудь відвідував приватний острів фінансиста.

Тим часом у Конгресі США інтерес до справи зберігається. Зокрема, колишній президент Білл Клінтон та ексдержсекретарка Гілларі Клінтон погодилися надати свідчення в межах розслідування Палати представників.

Що відомо про файли Епштейна?