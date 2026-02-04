"Час рухатися далі": Трамп різко відмовився відповідати на будь-які питання про файли Епштейна
- Трамп закликав припинити зосереджувати увагу на справі Епштейна і утримався від коментарів щодо скарг жертв.
- У Конгресі США інтерес до справи зберігається, і колишні високопосадовці погодилися свідчити в межах розслідування.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американському суспільству варто припинити зосереджувати увагу на справі фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальних злочинах. На його думку, країні "час рухатися далі".
Трамп категорично відмовився відповідати на будь-які питання, що стосуються Епштейна. Про це йдеться у повідомленні CNN.
Що заявив Трамп?
Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп також дав зрозуміти, що не планує відповідати на запитання щодо скарг жертв у цій справі. Він наголосив, що в матеріалах розслідування, за його переконанням, немає інформації, яка могла б його скомпрометувати.
За даними CNN, президент утримався від детальних коментарів щодо згадок у документах імен деяких своїх політичних союзників, зокрема підприємця Ілона Маска та міністра торгівлі Говарда Лутніка.
Водночас Трамп заявив, що якби в оприлюднених матеріалах містилися серйозні докази, вони вже стали б гучною темою для медіа.
Раніше Трамп зазначав, що Міністерству юстиції США варто зосередитися на інших питаннях після публікації частини матеріалів у справі Епштейна. Також він заперечував, що коли-небудь відвідував приватний острів фінансиста.
Тим часом у Конгресі США інтерес до справи зберігається. Зокрема, колишній президент Білл Клінтон та ексдержсекретарка Гілларі Клінтон погодилися надати свідчення в межах розслідування Палати представників.
Що відомо про файли Епштейна?
Джеффрі Епштейна звинувачували в організації мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх. За даними слідства, він привозив дівчат на свій приватний острів для сексуального насильства, в якому могли брати участь його впливові гості з поміж політиків, бізнесменів та публічних осіб. Трампа пов'язують з Епштейном через їхні давні особисті знайомства.
У документах Джеффрі Епштейна містять тисячі згадок про Володимира Путіна. Епштейн протягом багатьох років намагався організувати з Путіним зустріч.
Також у файлах містяться згадки про Україну та українських жінок. Зокрема, американський фінансист Джеффрі Епштейн цікавився купівлею будинку у Львові на вулиці Бориса Романицького, 24 у 2017 році.