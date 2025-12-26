"Насолоджуйтесь останнім Різдвом": Трамп пригрозив демократам через файли Епштейна
- Мін'юст опублікував нові файли Джеффрі Епштейна, які натякають на участь Дональда Трампа у сексуальній експлуатації неповнолітніх.
- Трамп заперечив свою причетність і пригрозив демократам "останнім Різдвом".
Мін'юст опублікував нові файли Джеффрі Епштейна. Вони містять натяки на те, що Дональд Трамп брав участь у сексуальній експлутації неповнолітніх.
Втім, президент США причетність до брудних справ свого колишнього друга не визнає. У черговому дописі у соцмережі Truth Social політик пригрозив членам і прихильникам Демократичної партії, передає 24 Канал.
Як Трамп відреагував на публікацію нових файлів Епштейна?
Дональд Трамп висловив упевненість, що після того, як оприлюднять імена фігурантів справи Джеффрі Епштейна, представникам Демократичної партії "доведеться багато що пояснювати".
За словами президента, розслідування, зрештою, покаже, що люди, які фінансували Епштейна і відвідували його острів, є демократами.
Довідка: Приватний острів Епштейна у Карибському морі Літтл-Сент-Джеймс називали "островом педофілів" через численні свідчення жертв. За показами потерпілих, там відбувалася сексуальна експлуатація неповнолітніх, яких привозили для заможних і впливових гостей.
Водночас він заявив, що припинив будь-які контакти з Джеффрі Епштейном "задовго до того, як це стало модно".
Також Трамп заперечив, що знав про злочини фінансиста, назвавши такі звинувачення неправдою.
За його словами, ця ситуація нагадує обвинувачення у нібито його змові з Росією під час виборів 2016 року.
Політик додав, що ті самі люди знову поширюють брехню про нього, через що можуть серйозно постраждати багато їхніх, здебільшого невинних, друзів.
Але, на жаль, такими є реалії корумпованої демократичної політики. Насолоджуйтеся, можливо, останнім Різдвом,
– написав Трамп.
Що відомо про файли Епштейна і до чого тут Трамп?
Джеффрі Епштейн – американський фінансист, якого звинуватили в організації мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх. У 2008 році він уже мав вирок за залучення неповнолітньої до проституції, а у 2019-му його знову заарештували за федеральними обвинуваченнями. Того ж року Епштейн помер у в'язниці – офіційно це визнали самогубством.
Його зв'язок із Дональдом Трампом полягав у тому, що в 1990-х роках вони були знайомі та з'являлися на одних і тих самих світських заходах.
Водночас Трамп заявляв, що розірвав будь-які контакти з Епштейном задовго до його арештів і заперечує, що знав про його злочини.
18 листопада Палата представників Конгресу переважною більшістю голосів проголосувала за оприлюднення матеріалів у справі Джеффрі Епштейна та скерувала законопроєкт до Сенату. 20 листопада президент США Дональд Трамп підписав закон.
12 грудня демократи опублікували нову партію зображень з колекції Епштейна. На деяких Трамп позує разом із можливими жертвами.
20 грудня Мін'юст США оприлюднив частину документів, пов'язаних зі Джеффрі Епштейна.
З публічної сторінки Міністерства юстиції США, де були розміщені документи у справі Епштейна, зникли щонайменше 16 файлів, опублікованих менш ніж за добу до цього. Згодом відомство знову виклало видалене фото, на якому зображений Дональд Трамп. А ще через три дні після першої публікації великого масиву матеріалів Мін'юст США оприлюднив тисячі додаткових файлів, у яких Трамп згадується багато разів.
Документи показують, що Трамп літав на літаку Епштейна щонайменше вісім разів у 1993 – 1996 роках.
У файлах наведені свідчення жінки, яка стверджує, що у 13 років стала жертвою експлуатації, організованої Епштейном та її родичем, і що до цього нібито був причетний Трамп. Також згадуються покази водія лімузина, який у 1990-х роках підслухав тривожну телефонну розмову Трампа з людиною на ім'я "Джеффрі".