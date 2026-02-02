Не був на тому острові, – Трамп заперечив звинувачення у свій бік після згадки у файлах Епштейна
- Дональд Трамп заперечив звинувачення, пов'язані з "файлами Епштейна", заявивши про змову проти його президентства.
- Трамп зазначив, що ніколи не був на острові Епштейна, і звинуватив радикальних лівих у поширенні неправдивих тверджень.
Американський президент Дональд Трамп, коментуючи згадку свого імені в нещодавно оприлюднених Мін'юстом США "файлах Епштейна", заявив про навмисне перешкоджання його президентству та заперечив звинувачення.
Про це свідчить його допис у Trush Social, оприлюднений ввечері у понеділок, 2 лютого.
Дивіться також "Трамп знав про дівчаток": як список Епштейна знищує експрезидентів, принців, мільярдерів і стає скандалом століття
Як Трамп відреагував на звинувачення?
За словами Трампа, оприлюднена Міністерством юстиції США інформація нібито свідчить про змову між Епштейном та письменником Майклом Вулфом з метою завдати шкоди йому особисто та його президентству.
Він також звинуватив представників радикальних лівих у поширенні неправдивих тверджень і заявив, що розглядає можливість судових позовів.
На відміну від багатьох, хто любить "поливати брудом", я ніколи не був на сумнозвісному острові Епштейна, але майже всі ці корумповані демократи та їхні донори були,
– написав він.
Допис Дональда Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу
Що цьому передувало?
Нагадаємо, 30 січня Мін'юст США оприлюднив 3 мільйони сторінок – нову партію документів у справі Джеффрі Епштейна. Відомо, що ім'я Дональда Трампа у них згадується понад 38 тисяч разів у 5300 файлах.
До слова, політолог Володимир Фесенко пояснював, що про загрозу імпічменту можна говорити лише тоді, якщо республіканці втратять більшість у Конгресі. Вибори відбудуться вже в листопаді 2026 року.
До слова, заступник генпрокурора США Тодд Бланш зазначив, що після перегляду матеріалів справи Мін'юст дійшло висновку, що в них немає нічого, що дозволило б притягнути когось до відповідальності.