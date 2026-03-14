У банних халатах: з'явилося фото, де принц Ендрю, посол Мандельсон і Епштейн разом

З’явилося перше фото, на якому разом зафіксовані засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн, позбавлений королівських титулів Ендрю Маунтбеттен-Віндзор та колишній посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон.

Про це повідомило Sky News.

Дивіться також Стармеру загрожує відставка? Як файли Епштейна шокували Британію та чи вплине це на підтримку України

Як виглядає фото з принцом Ендрю і Епштейном?

На знімку Епштейн, Маунтбеттен-Віндзор і Мандельсон сидять за дерев’яним столом у білих халатах. Перед ними стоять чашки з зображенням прапора США.



Принц Ендрю, Джеффрі Епштейн і Пітер Мандельсон / Фото Sky News

Це перше відоме фото, на якому всі троє перебувають разом. Дата та місце зйомки офіційно не названі, однак ITV News повідомляє, що фотографію могли зробити на острові Мартас-Віньярд у штаті Массачусетс приблизно між 1999 і 2000 роками – ще до того, як у 2008 році Епштейна ув’язнили за домагання проституції від неповнолітньої.

Що відомо про зв'язок принца Ендрю та Мандельсона з Епштейном?